El Papa instituye una nueva comisión de estudio del diaconado femenino

La preside un cardenal y al menos 7 mujeres están en ella.

Por: Aciprensa 09:26 AM / 08/04/2020

El Papa Francisco ha decidido instituir una nueva Comisión de estudio del diaconado femenino, que presidirá el arzobispo de L’Aquila, Italia, el cardenal Giuseppe Petrocchi.

Según informó la Oficina de Prensa del Vaticano, este miércoles 8 de abril por medio de un comunicado, la decisión se tomó “en el curso de una reciente audiencia con el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe”.

Además del Cardenal Petrocchi como presidente, formarán parte de la nueva Comisión el P. Denis Dupont-Fauville, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe y 10 miembros: Catherine Brown Tkacz, Lviv (Ucrania), Dominic Cerrato, Steubenville (Estados Unidos), Santiago del Cura Elena, Burgos (España), Caroline Farey, Shrewsbury (Gran Bretaña), Barbara Hallensleben (Suiza), Manfred Hauke (Suiza), James Keating (Estados Unidos), Mons. Angelo Lameri (Italia), Rosalba Manes (Italia), Anne-Marie Pelletier, Parigi (Francia).

Francisco creó una primera Comisión de estudio para analizar la posibilidad de establecer un diaconado femenino en agosto de 2016. Sin embargo, en la rueda de prensa que ofreció a bordo del avió de regreso de su viaje a Macedonia el 7 de mayo de 2019, el Pontífice explicó que, finalizados los trabajos de la comisión, la posibilidad de ordenar diaconisas en la Iglesia “hasta este momento no va”.

“Lo fundamental es que no hay certeza de que fuese una ordenación con la misma forma y la misma finalidad de la ordenación masculina. Algunos dicen que hay duda. Sigamos adelante a estudiar. No tengo miedo al estudio, pero hasta este momento no va”, dijo entonces el Pontífice.

Asimismo, en el Documento Final del Sínodo de la Amazonía, celebrado en octubre de 2019, se aprobó una propuesta para estudiar la posibilidad de ordenar diaconisas.