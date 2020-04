El 12-A será la consagración de América Latina y el Caribe a la Guadalupe

La ceremonia será presidida por el arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar Retes, en la Basílica de Guadalupe.

Por: Agencias/ Aciprensa 05:02 PM / 07/04/2020

La consagración de América Latina y el Caribe a la Virgen de Guadalupe, que se realizará el domingo 12 de abril en la Basílica de Guadalupe de Ciudad de México, “es un testimonio de profunda fe” frente a la pandemia del coronavirus Covid-19, señaló un experto.

En diálogo con ACI Prensa, el padre Eduardo Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos (Iseg) y uno de los principales expertos en el mundo sobre la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, señaló que este acto es “consagrarse a Dios a través de la Virgen de Guadalupe”.

“En este momento tan difícil, tan dramático, esto de consagrarse a Dios manifiesta y es un testimonio de profunda fe”, dijo, especialmente en “estos momentos en los que captamos la realidad de que un virus nos puede destruir”.

El 31 de marzo de este año, ante la pandemia del coronavirus Covid-19, que ha infectado a más de un millón de personas y ha causado la muerte de decenas de miles, el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) anunció que el 12 de abril al mediodía (hora local), en la Basílica de Guadalupe, se consagrará a América Latina y al Caribe a la protección de Nuestra Señora de Guadalupe.

La ceremonia será presidida por el arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar Retes.

El padre Chávez señaló que con esta consagración “recurrimos a Aquel que es el Verdaderísimo Dios por quien se vive, a través de su Madre Santísima y Nuestra Madre”.

El director del Iseg recordó que con sus palabras al indio San Juan Diego, a quien se le apareció en 1531, la Virgen de Guadalupe “nos está diciendo siempre ‘no tengas miedo, acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre’. Ella nos dice ‘¿acaso no soy tu protección, tu resguardo?. Y de una manera clara: ‘¿acaso no soy yo la fuente de tu alegría, de tu salud?’”.

El sacerdote mexicano recordó que la Virgen María “ha intervenido en tantos momentos tan importantes de la historia humana, y especialmente en momentos de plagas, de enfermedades, de muerte”.

“Ella ha intervenido con Aquel que es la vida verdadera”, indicó, y alentó a que “hay que confiar en ella, tenerle fe, aclamarle, orarle, decirle que ella llena todo nuestro corazón y que con ella tenemos a Jesucristo Nuestro Señor que ha vencido el pecado y la muerte, que con Jesús tenemos la vida eterna”.

Subrayó que Nuestra Señora de Guadalupe “es Patrona de todo el continente americano, y por eso nos dice, en la mente y en el corazón lo debemos tener, ‘no tengas miedo’. Ella trae a Jesucristo Nuestro Señor, el Señor de la Vida. Con Ella no hay nada que temer”.

El sacerdote también recordó que el papa Francisco, en su viaje a México en 2016, “vino incluso a rezar delante de Ella”.

Además, animó a quienes en muchos países se encuentran aislados en sus casas para prevenir la propagación del virus a que nunca crean que están solos, pues “estamos rezando, estamos muy unidos en la oración, que no conoce fronteras, ni distancias ni muros ni tiempos ni espacios”.

“Estamos rezando todos juntos como hermanos, como familia de Dios”, señaló.

“Están con nosotros, en nuestros corazones, oramos unos por otros. Y así no estamos jamás solos”, aseguró.