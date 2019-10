Docentes zulianos alzaron su voz en el paro: “Me ha tocado dar clases sin desayuno y desmayándome”

Priselen Martínez H. / AFP

José Nuñez

Los docentes públicos del estado Zulia alzaron, este martes 22 de octubre, su voz de protesta por los bajos sueldos que perciben y las precarias condiciones en los que se encuentran las instituciones educativas de la entidad.

Gugly Prieto, una de las maestras que participó en la manifestación, que se efectuó en horas de la mañana y en la Zona Educativa, señaló que “ya no quieren recibir bonos", sino que les "mejoren el sueldo".

"No es justo que con 44 mil bolívares me sirvan para comprar un paquete de café y uno de harina para 15 días y para mantener a mis dos hijos. Andamos mal vestidos, porque ya no nos dan ni el uniforme. Me ha tocado dar clases sin desayuno, desmayándome (…) queremos un sueldo digno”, expresó la mujer.

“En 90% se cumplió el Paro Nacional de Docentes en el Zulia en el primer día de protesta, a pesar de las amenazas”, aseguró el presidente del Sindicato Unitario de Magisterio (Suma-Zulia), Gualberto Mas y Rubí, quien con un grupo de docentes realizó una manifestación frente a la sede la Zona Educativa (ZE), ubicada en la avenida Santa Rita de Maracaibo, para exigir mejoras salariales y beneficios para los educadores.

Más y Rubí recalcó que el sector educativo “en todos los niveles” se declaró en jornada de brazos caídos por las precarias condiciones salariales y de trabajo en las aulas de clase a la vez denunció que a los alumnos “tampoco les está llegando el Programa de Alimentación Escolar”.

Gazelle Fuenmayor, representante de Apuz, dijo que los profesores universitarios se unieron

a la protesta del magisterio.

A la jornada de protesta se sumaron representantes de gremios como la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (Apuz), Cantv, Fetrazulia, Colegio de Bioanalistas, entre otros sectores.

“Las aulas de clases están cerradas desde hace tiempo, el paro técnico lo propició el Ministerio de Educación al no ofrecer condiciones de trabajo. Estuvimos 13 meses esperando para que el patrono respondiera por ocho aumentos salariales que no ha cumplido. Hoy un maestro estuviera devengando no menos de 3 millones de bolívares, debió tener su HCM, así como los profesores universitarios (…). Queremos que se ajusten los salarios a la realidad del país”, acotó Mas y Rubí, quien anunció que el sector petrolero se unirá a la protesta que continuará este miércoles 23.

Gazelle Fuenmayor, representante de Apuz, expresó que “el sector universitario está en la mismas condiciones catastróficas, con esta protesta queremos que el país sepa que no estamos recibiendo un salario digno, y tampoco tenemos condiciones de trabajo (…). Nos están matando de mengua”.

Gugly Prieto se quejó por el bajo salario

que percibe como maestra.

Evencio Chacón, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de las Telecomunicaciones, dijo que acudieron a acompañar la paralización de actividades en el sector educativo porque “estamos en una situación de caos hasta en los servicios públicos como el que representamos”.

“Los trabajadores de Cantv y Movilnet también están sufriendo los mismos rigores al no recibir las compensaciones justas para vivir con dignidad. No es posible que un trabajador esté devengando 23 dólares como salario”, aseveró.

Néstor Yancen, presidente de Fetrazulia y miembros del gremio, acompañaron la protesta. “Estaremos unidos con los maestros para vencer”, expresó.

María Valladares, presidenta del Colegio de Bioanalistas, acudió en representación del sector salud que también se ha visto afectado por los bajos salarios que perciben.

“El aumento salarial reciente fue pírrico y las instalaciones de los hospitales están en el piso (…). Necesitamos unirnos todos los trabajadores para que nos asignen un sueldo digno”, señaló la dirigente gremial.

Cantando el Himno Nacional y gritando consignas permanecieron los educadores a las afueras de la ZE.

Los maestros permanecieron a las afueras de la ZE y cantando el Himno Nacional y gritando consignas como: “Y no, y no, y no me quiero ir, quiero un sueldo digno, pa’ quedarme en mi país” estuvieron hasta el mediodía.

PANORAMA realizó un recorrido por tres planteles educativos de la parroquia Coquivacoa y pudo constatar la ausencia de los alumnos y docentes en las aulas.

En el liceo Udón Pérez se pudo notar la ausencia de alumnos, algunos profesores no se plegaron al paro.

En el liceo Udón Pérez, ubicado en la avenida Santa Rita, un grupo de docentes no quiso plegarse al paro, sino que se mantuvo en las aulas de clases a pesar de la ausencia de los estudiantes.

Lo mismo se pudo apreciar en los centros de educación inicial 1 de Agosto y Canta Pirulero II de la urbanización Zapara.

En Caracas, los docentes protestaron frente

al Ministerio de Educación.

En otras ciudades como Caracas, los profesores también se unieron a la paralización.

Con mensajes como “sueldo justo ya”, decenas de profesores se concentraron frente al Ministerio de Educación, en Caracas, y en varios estados del país.

Según la sindicalista y docente Griselda Sánchez, el paro fue acatado por más del 80% de los educadores en la capital, mientras que se han parado “entre 90% y 93% de instituciones” en el país.

Los trabajadores del sector demandan al ministro Aristóbulo Istúriz una revisión de su contrato colectivo, programas de alimentación para los estudiantes y servicios básicos en las escuelas públicas.

“Somos docentes de vocación, pero no podemos permitir que nos sigan pagando una miseria”, denunció a la AFP Adriana Brito, de 46 años, que percibe poco más de un salario mínimo.

El ingreso básico en Venezuela (sueldo más un bono de alimentación) pasó de 65.000 bolívares a 300.000 bolívares (unos 16,3 dólares), tras un ajuste del gobierno de Nicolás Maduro anunciado el pasado 14 de octubre