Dios no abandonó a mi hijo: padre del niño Geiber se reencontró con él en el HUM

El infante resultó herido en el trágico choque del 31-D en Guajira. Venía desde Riohacha con su mamá.

Por: Agencias 03:15 PM / 07/01/2020

"Me siento muy agradecido principalmente con Dios, quien no abandonó en ningún momento a mi hijo, a pesar del accidente y hoy se encuentra a salvo, recibiendo la atención que necesita”.

Geider González, padre del niño hospitalizado en el HUM, Geiber de David González Fernández, se reencontró con el pequeño, quien está recluido en el área pediátrica.

Geiber, de 7 años, resultó herido en el accidente ocurrido entre dos camiones, el pasado martes 31de diciembre, en el sector Los Aceitunos, municipio Guajira, del estado Zulia, se reencontró con su familia, informó el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum).

Al momento de la entrada del infante al hospital, y luego de ser atendido, se inició una campaña para buscar a su familia, ya que venía de viaje el 31-D en compañía de su mamá, Yusbali Fernández, de 29 años.

La madre falleció en el accidente, por lo que recibió la ayuda y atencióndel personal médico, enfermeras y trabajadores sociales del centro hospitalario, quienes se encargaron del caso.

“Me enteré del accidente por la prensa el 1 de enero; no sabía que mi familia estaba involucrada, me di cuenta por las redes sociales, donde vi la foto del niño buscando a sus parientes y me doy cuenta que es mi hijo, quien venía desde Riohacha con su mamá a pasar el fin de año con su abuela”, dijo el progenitor, a través de una nota de prensa.

González manifestó estar muy agradecido con la institución hospitalaria por la atención brindada a su hijo en el Universitario.

En torno de la condición clínica del niño, la doctora Gabriela Ríos, jefa de Octavo Piso de Pediatría, refirió en la nota de prensa: “Es un paciente escolar que se encuentra en condiciones estables. Presenta fractura de fémur derecho y está pendiente que se le realice una intervención quirúrgica para la corrección de la fractura”.

Geiber es el menor de tres hermanos. Los dos mayores son Geremy José y Geiner de Jesús. Vive en el barrio La Cosecha, en Riohacha, Colombia.