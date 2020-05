"De vuelta a casa": 28 venezolanos se marchan caminando desde Lima

"La situación de nosotros es muy dramática, no tenemos plata para devolvernos, no tenemos comida, no tenemos donde dormir, por eso regresamos a nuestro país", dijo vía telefónica a la AFP Orángel Cabezas, de 42 años, líder del grupo.

Por AFP 06:30 PM / 21/05/2020

"De vuelta a casa" es el lema de 28 migrantes venezolanos que, con maletas en mano, caminaban este jueves 21 de mayo por una ruta peruana de regreso hacia su país, tras perder sus empleos en Lima por el coronavirus.

"La situación de nosotros es muy dramática, no tenemos plata para devolvernos, no tenemos comida, no tenemos donde dormir, por eso regresamos a nuestro país", dijo vía telefónica a la AFP Orángel Cabezas, de 42 años, líder del grupo.

"Tratamos de aguantar la cuarentena y el aislamiento, pero no pudimos, salimos de nuestras casas desalojados. Nuestra meta era para poder mantener a nuestros hijos, nuestros padres. Esa meta se rompió con la pandemia", manifestó Orángel. El grupo, que caminaba por la ruta Panamericana rumbo al norte, hacia la frontera con Ecuador, lo conforman 28 venezolanos, entre ellos siete mujeres, una de ellas embarazada. También va un perro que adoptaron en Lima.

Los 28 se congregaron en un centro comercial al norte de Lima el miércoles y tuvieron que burlar los controles policiales en la ruta.

"La policía no nos dejaba salir. (...) si pudiéramos quedarnos, nos quedábamos", indicó Cabezas.

Al grupo lo espera una larga travesía a través de Ecuador y luego Colombia, hasta llegar a su país, sumido en la peor crisis económica y social de su historia reciente, que ha estimulado el éxodo de millones de personas.

La columna, con gente de entre 19 y 60 años, caminaba este jueves al norte de la ciudad de Chancay, 70 km al norte de Lima, y espera hacer una pausa al llegar a Huacho, a 140 km de la capital peruana.

"Hemos dormido (la noche del miércoles al jueves) sobre cartones en un refugio de una familia que son como ángeles. El frío fue muy intenso, hasta mojó la grama", comentó Cabezas, que portaba una mascarilla y una gorra de béisbol con la bandera de su país, según revelaron fotografías enviadas.

"Traemos 200 mascarillas y alcohol, todos estamos sanos. Eso (el coronavirus) es invisible, pero hasta ahora gracias a Dios estamos bien", añadió.

Perú ha recibido a más de 800.000 migrantes venezolanos desde 2016, cuando se agudizó la crisis en la otrora potencia petrolera y las autoridades peruanas facilitaron su ingreso con leyes de acogida que les autorizó a trabajar.

La diáspora venezolana que llegó a Perú lo hizo en condiciones complejas, la mayoría por vía terrestre y a pie después de atravesar Colombia y Ecuador, la misma ruta que esta columna planea hacer en sentido inverso.