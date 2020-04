Cuatro mujeres de Aragua dieron positivo y casos Covid-19 llegan a 193 en el país

Los recuperados son ya 111: Jorge Rodríguez. "En Venezuela la gran mayoría de los pacientes están entre los 20 y 49 años".

Cuatro mujeres, todas del estado Aragua, contrajeron el coronavirus Covid-19, informó la tarde de este martes 14 de abril el vicepresidente sectorial y titular del Minci, Jorge Rodríguez.

Así el número de contagios se eleva a 193 en el territorio nacional.

Los 4 casos de Aragua están relacionados y son infecciones intrafamiliares del foco de una panadería en ese estado. Una ama de casa, de 39 años, fue contagiada por su hermano y otra por su marido. Las dos están asintomáticas y la segunda quedó hospitalizada en el CDI 12 de Octubre.

El tercer caso es una niña de 11 años, pertenece a esa misma familia y el último es otra infante, de la que no se divulgó la edad.

Dijo que una persona que llegó de Colombia, hasta el momento, ha infectado a otras siete de su entorno familiar/laboral.

Rodríguez, desde Miraflores, señaló que son ahora 111 los pacientes recuperados en el país. Amplió que 29 se encuentran en CDI, 23 en hospitales, 2 en hoteles y 19 en clínicas privadas. La cifra de fallecidos se mantiene en 9.

"Los pacientes positivos para Covid-19 no se pueden quedar en su residencia porque no se están cumpliendo las medidas adecuadas". Reiteró la importancia de la medida anunciada por el presidente Nicolás Maduro en relación con hospitalizar a quien vaya dando positivo al virus, pues así no contagian a los miembros de su familia y se van cortando los focos de transmisión.

El vicepresidente sectorial agregó que el Covid-19 no es una enfermedad de la tercera edad, en Venezuela ha afectado a personas principalmente en un rango de edad entre los 20 - 49 años.

De acuerdo con una nota divulgada en VTV, el estado Miranda se mantiene como la entidad territorial con el mayor número de casos con (69), le sigue Distrito Capital con 30, y Aragua cierra los tres primeros puestos con 29 casos registrados.

Rodríguez, al referirse al número de pruebas aplicadas en el país para el despistaje del Covid-19, reiteró que "hasta este martes se han realizado 225.009 pruebas, lo que equivale a 6.377 pruebas por millón habitantes según datos de la Universidad de John Hopkins, convirtiendo al país en el que más ha aplicado este tipo de diagnóstico en América Latina".

El titular del MInci pidió no politizar el tema. "No hay que ser mezquinos", señaló.

Informó igualmente: "Hoy llegaron 45 toneladas de insumos médicos. Agradecemos a la Cruz Roja y a los que han colaborado para la contención de la pandemia en Venezuela".