Cooperativas mantienen paralizada la distribución del cemento en Rosario de Perijá

D. Rodríguez

Andrés Hernández

Desde hace casi dos semanas, la distribución del cemento y otros subproductos (como el clínker) se mantiene paralizada en los municipios Rosario de Perijá y Machiques de Perijá, y otras zonas del Sur del Lago, por el bloqueo de la principal vía que comunica la planta de Cementos Catatumbo con las comunidades.

Transportistas de la empresa privada, ubicada en Rosario de Perijá, indicaron a este diario que un grupo de cooperativas de la zona mantienen bloqueada de manera arbitraria la carretera La Luna, eje vial que permite la entrada y salida de las unidades para el despacho y carga del producto.

Los afectados, unos 20 choferes, señalaron a los dueños de las cooperativas Asotrasmibol, Comibotrape, Transglovirca y Utralez como los causantes de que el despacho del material esencial para el sector de la construcción esté en cero.

Los trabajadores de Cementos Catatumbo denuncian que no pueden distribuir el producto por el cierre de la vía principal y por parte de un grupo de cooperativistas.

Lucindo Pereira, transportista de carga de Cementos Catatumbo, aseguró “esta situación nos ha afectado el sustento diario y el de nuestras familias. Venimos todos los días a sentarnos en nuestros puestos de trabajo porque ese pequeño grupo no permite la salida de los camiones desde la planta hasta los sitios de distribución”.

Indicó que el grupo de cooperativas “usan sus camiones para trancar la vía y no dejar que nadie pase. Nosotros recibimos un pago adicional por viaje y con esta situación no lo podemos percibir. Somos padres de familia que necesitan trabajar todos los días”.

Poca distribución

Señalaron que las cooperativas de transporte desean obtener el 100% del control del trasladado y suministro del material (cemento, clínker, piedra y grava, entre otros) a los distintos clientes de la zona y estados foráneos.

Hidalberto Finol, también transportista fijo de la compañía contó que “Cementos Catatumbo nos ha dado por muchos años un trabajo estable y con beneficios. Ahora vemos con preocupación que esta paralización ha mermado nuestros ingresos y más aún con la difícil situación económica que atraviesa Venezuela”.

“Los de las cooperativas alegan que les tienen que dar más trabajo porque son habitantes de la Villa del Rosario, nosotros también somos de la Villa y queremos seguir haciendo nuestro oficio. Es una locura que ellos desean monopolizar todo el sector y dejarnos por fuera”, apuntó.

La producción de cemento ha mermado en la planta por los problemas en la distribución. La empresa sigue realizando esfuerzos para cumplir con sus clientes.

Alexis Fuenmayor, jefe de los transportistas de la empresa privada, destacó que a diario se realizan unos 25 viajes por día y en la actualidad es nulo por los obstáculos en la vía de comunicación.

“Todo este problema ha desencadenado una caída drástica en la distribución de cemento y otros productos en las ferreterías de Rosario de Perijá, Machiques, Sur del Lago, algunos estados andinos y hasta en Maracaibo. Los clientes están bastante preocupados porque no han recibido sus despachos y con toda razón. No es un problema de la planta, es un problema externo y que es causado por un grupo de personas que nos prestan un servicio. Tenemos el producto, pero no puede ser distribuido a los centros de venta”.

“Nosotros vemos con preocupación que el producto que se saca diariamente se puede dañar, se puede dar una acumulación grande de inventarios que no tiene salida. El cemento si no es resguardado en unas condiciones especiales se pierde”, destacó Fuenmayor.

Sector minoritario

Emeli Martínez, gerente de relaciones institucionales de Cementos Catatumbo, indicó que “esta es una empresa responsable, con todos los sistemas aprobados de calidad, de ambiente seguridad y salud, que además les da participación a todos los residentes de la Villa del Rosario. A los señores de la cooperativa externa se les ha dado una participación del 80% en las labores de transporte y cuando hay permiso de salida del clínker en los barcos. Esas labores han mermado en los últimos meses y los dueños de las cooperativas quieren hacerse con el control total del transporte, obstaculizando la vía, siendo ellos un sector minoritario de la población”.

La planta arrancó con una capacidad de 1800 toneladas diarias de producción de cemento. Está ubicada en el municipio Rosario de Perijá a 120 kilómetros de Maracaibo y abastece a toda la zona occidental.

“A esas personas siempre se les ha dado participación en el área del transporte con nuestro propio personal. Más de 300 personas de esta compañía se están viendo afectadas por la situación, venimos realizando algunas labores de mantenimiento en ciertas áreas de la planta procesadora, necesitamos de personal externo, contratistas que ejecutan esas tareas y los cooperativistas les impiden el paso empeorando la situación. Están haciendo un grave atentado a la propiedad privada”, agregó Martínez.

Su labor permite cubrir la demanda de cemento en el mercado regional, particularmente en la zona occidental del país: Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón, Lara y Carabobo.