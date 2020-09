Consulta a ordenanza y rodada ciclista este domingo 20-S

A través Instituto Social de Deportes y Recreación, la Alcaldía de Maracaibo organiza la rodada ciclística del domingo 20 de septiembre, esto con el propósito de iniciar la primera consulta pública de la ordenanza aprobada por el Consejo Municipal para la convivencia ciudadana de los ciclistas y defender sus derechos y deberes.

Unos 18 kilómetros serán recorridos desde La Plaza de la República hasta el Jardín Botánico a partir de las 7:00 am, con el acompañamiento de Polimaracaibo que estará encargado de garantizar la seguridad de los ciclistas en la vía. Además se contará con la presencia del personal de Bomberos de Maracaibo y Protección Civil.

Se trata de un recorrido en el que toda la ciudadanía interesada está invitada a asistir y participar en la consulta pública que se estará haciendo en el Jardín botánico al culminar la rodada.

Durante la consulta, varias organizaciones de ciclismo irán consignando sus puntos de vista, solicitudes y apreciaciones con respecto a la ordenanza y las normas de los ciclistas. Por su parte, la Secretaría Municipal será la encargada de recoger todas las impresiones de los ciudadanos que estén participando con el fin de encontrar una solución y se logre respetar la convivencia tanto de deportistas como de las personas que habitualmente recorren la ciudad en bicicleta.

“Nuestra ciudad por sus condiciones climáticas no era muy presta al uso de la bicicleta, pero la pandemia y además las dificultades con el transporte público y el combustible han hecho que el uso de la bicicleta se haya potenciado, ya no solo como deporte de alto rendimiento o recreativo de esparcimiento, sino también como medio de transporte”, aseguró a este medio la directora de Deportes de la Alcaldía de Maracaibo, Heidi Molero.

Según explicó Molero, la ordenanza de convivencia y ciudadanía que se aprobó el año pasado por el Consejo Municipal, se compone de 8 aspectos, del cual se está tomando el capítulo del ciclismo, esto para darle prioridad a la situación actual de los ciclistas y tomar acciones inmediatas.

“En estos tiempos en donde casi no hay tránsito vehicular y hay mayor uso de la bicicleta, han ocurrido ciertos accidentes porque no estamos habituados a ver muchas bicicletas en la calle y no se conocen mucho las leyes, y los conductores que estamos en la calle a veces no tenemos precaución y por eso han ocurrido accidentes con ciclistas”, dijo Molero.