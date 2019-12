Con el “Pico y Placa” las gasolineras seguirán trabajando hasta la medianoche

Priselen Martínez Haullier

Archivo /

Con la aplicación del Plan de Suministro de Combustible por terminal de placa las estaciones de servicio seguirán trabajando desde las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 de la medianoche y suministrarán 50 litros de combustible por vehículo, aclaró este jueves 12 de diciembre, el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, en la rueda de prensa que ofreció en la sede del Palacio de Gobierno.

Según Cabello, y las autoridades de los cuerpos de seguridad y de los organismos del estado con quienes ha venido evaluando la implementación del plan, a partir de este lunes 16 de diciembre “las colas deberían reducirse entre un 40% y 50%”.

El suministro de combustible será por el último número que posea la placa del vehículo, explicó Cabello.

Detalló que también ayudará a “que en cualquier estación donde no funcione el sistema del chip ayuda a controlar el bachaqueo, incluso, en los municipios donde cuentan con este sistema, y la supervisión constante de los jefes de los componentes “para que haya control” porque se han presentado “irregularidades” con los funcionarios a cargo.

“Estamos seguros que si ha dado resultados en otros estados, en el Zulia también. Esto será un golpe duro para el contrabando de combustible. Vamos a ser drásticos y severos”, afirmó a la vez anunció la llegada del buque Dinka este miércoles “y para el sábado y el lunes deberán llegar dos más”, al recibir la confirmación del director de Pdvsa-Occidente.

Alistan jornada de instalación de chip

En cuanto a los vehículos que no posean chip, porque “se le dañó, compró el carro en otro estado o el carro es nuevo”, Cabello dijo que “hay estaciones de combustible que no tienen activación del sistema por lo que podrá ir el día que le toque según el terminal de placa”.

Adelantó que con Pdvsa preparan una jornada de instalación en los próximos días.

“Estamos bloqueando 72 mil chip que tenían más de dos años que no activan el sistema y también se bloquearon 8 mil chip que eran repetitivos en la carga del combustible”, señaló.

Revisarán documentación

El secretario de Gobierno también informó que otra de las medidas que se aplicarán en las colas es la revisión del documento del vehículo con apoyo del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intt), ya que, “habrá gente que se llevará la placa de un carro que esté sin funcionar, que no lo esté usando, o de un compadre que no lo está usando; y de no coordinar la placa con la documentación eso es un delito para la fiscalía e irá preso”, advirtió.

Lo mismo ocurrirá con los funcionarios que presten para alguna irregularidad. “Porque si hay una placa que no corresponda al día será sancionado y se le abrirá un procedimiento administrativo para su destitución”, sentenció.