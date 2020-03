Comunicado sobre caso de la niña Ashley Vargas Uzcátegui

Por: Publicidad / Nota de prensa 06:00 AM / 04/03/2020

Atendiendo el compromiso que como sociedad participativa hemos asumido, reiteramos que la Fundación Amigos del Niño con Cáncer (Fundanica Zulia) es una sólida institución con más de 32 años de gestión en la región occidental del país.

Nuestro objetivo es atender integralmente al paciente oncológico infantil desde los 0 hasta los 18 años de edad.

Esta atención integral abarca la detección, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad hasta lograr su recuperación.

Durante estas fases la Fundación atiende al paciente y a sus familiares de escasos recursos económicos y dirige los esfuerzos para mejorar la calidad de vida del niño, aliviando su sintomatología y proporcionando tratamiento de quimioterapias, radioterapias, antibióticos, prótesis cuando se requiere, estudios de imágenes y de laboratorio, intervenciones quirúrgicas, catéteres, entre otros insumos médicos, transporte hacia los centros hospitalarios, alimentación especial, recreación y alojamiento en la Casa Hogar cuando el niño viene de ciudades foráneas, siempre y cuando las posibilidades financieras de nuestra institución así lo permitan.

En virtud del caso de la pequeña Ashly Vargas, a través de nuestras redes sociales han llegado múltiples solicitudes para apoyar el tratamiento de la niña que padece de Hipoplasia Medular Severa y requiere los medicamentos Atgam y Ciclosporina, que no son indicados para los tratamientos de quimioterapia. La Fundación no tiene acceso a esos fármacos debido a que los médicos oncólogos no los prescriben en los protocolos que indican a los niños que atendemos.

A pesar de lo expuesto, nuestras trabajadoras sociales atendieron a varios familiares y amigos de Ashly, para orientarlos acerca del procedimiento a seguir de acuerdo con su caso.

Entendemos la difícil y compleja situación por la que atraviesan sus padres y conocemos de cerca el drama que viven, pues Fundanica Zulia atiende a más de 120 niños en la actualidad, con los que luchamos día a día para ofrecerles toda la atención que requieren y así puedan recuperarse. Nuestros esfuerzos se enfocan en batallar contra la crítica situación del país, afrontando la actual escasez de medicamentos e insumos y los altos costos que estos representan.

Exhortamos a la colectividad a ser más cuidadosos con la información que publican en las redes sociales en torno del caso, y comprender nuestro alcance como Institución ante el mismo, apoyándonos siempre en la confianza que la comunidad zuliana ha depositado durante nuestra gestión.

Agradeceremos siempre la atención y su constante respaldo en nuestra incansable misión de #CambiarLágrimasporSonrisas.