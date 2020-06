Colegio de Médicos del Zulia pide decretar alerta roja en la entidad

Denuncian que es "insuficiente el número de cámas operativas en las UCI de los hospitales centinelas y satélites".

El Colegio de Médicos del Zulia pidió, a través de un comunicado, decretar la "alerta roja" por la subida exponencial de casos de covid-19 en el Zulia en un contexto que describe como de "insuficiente el número de cámas operativas en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales centinelas y satélites".

En su diagnóstico, los médicos aseguran que "el coronavirus sigue permeable en la comunidad del Zulia como consecuencia del no cumplimiento de las medidas de prevención y protección declaradas por la OMS. Entre estas la más evidente es el no portar tapabocas y no guardar la distancia social en los mercados ni en el transporte colectivo (aglomeración forzosa) y mucho menos el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de gel desinfectante con alcohol, o el uso de guantes. Por lo que exigimos una campaña agresiva de dotación gratuita de mascarillas y gel desingectante en las paradas de buses, mercados y sitios de transito público".

Denuncia el documento que "es insuficiente el número de cámas operativas en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales centinelas y satélites como el Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum), el Hospital General de Cabimas, el Hospital Adolfo Pons, El Hospital Noriega Trigo, el Hospital Chiquinquirá, El Hospital Central, el Hospital General del Sur, el Hospital Pedro García Clara, de Ciudad Ojeda; el Hospital General de Santa Bárbara y el Hospital Binacional de Paraguaipoa , así como los de La Cañada, La Concepción, Santa Rita, Los Puertos de Altagracia y San Rafael de El Moján".

En este contexto, el Colegio de Médicos pide "declarar el alerta roja a los fines de que exista mayor compromiso de cuidados por parte de la comunidad y mayor responsabilidad para la atención de la epidemia por parte de las autoridades sanitarias. Por lo que se requiere un cambio de timón en el manejo de esta pandemia".

El Zulia tiene hasta este lunes 22 de junio 578 casos de coronavirus confirmados, de acuerdo con la información suministrada por el gobernador Omar Prieto.

Denuncia el cuerpo colegiado de médicos de la entidad que "para la fecha hemos recibido información no oficial, de que hay 44 médicos contagiados y de los cuales a la fecha de hoy han fallecido dos y dos se encuentran en UCI".

Sobre el aislamiento en hoteles

"El aislamiento obligatorio de pacientes asintomáticos realizado en áreas de hospitales y en hoteles (moteles) de baja denominación, en la mayoría de los cuales no se les presta un servicio médico y de enfermería permanente resulta inadecuado", de acuerdo con el comunicado del Colegio de Médicos del Zulia.

"Recomendamos para los pacientes asintomaticos aislamiento domiciliario (vienen de su domicilio), precedido de una inducción donde se les ilustre sobre la enfermedad, sus cuidados, sus normas para el aislamiento obligatorio, los síntomas y signos que pueden aparecer, las instrucciones y prescripciones si fuese necesario, y un programa de seguimiento con personal asignado personalizado por familia, mediante evaluación y contacto diario por las vías inteligentes de comunicación", agrega el documento suscrito por Dianela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del Zulia.