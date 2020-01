Clotilde Navarro: Agotaré todas las instancias para asumir el vicerrectorado

El Consejo Universitario de LUZ rechazó la designación del CNU y ratificó a María Artigas en el cargo.

Por: Priselen Martínez Haullier 04:25 PM / 22/01/2020

Acompañado del Tribunal Décimo Primero del municipio Maracaibo, profesores, estudiantes, representantes sindicales acudió a las 8:30 de la mañana, de este miércoles 22 de enero, el vicerrector administrativo interino designado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), Clotilde Navarro, al Consejo Universitario de la Universidad del Zulia (CU-LUZ) que realizó en la facultad de Agronomía.

El ambiente se mantuvo tenso hasta pasado el mediodía, lapso que duró el CU, y al que no Navarro no tuvo acceso, pues fue ratificada María Artigas en el cargo.

Dijo que sostuvo una reunión con la consultoría jurídica del alma máter, “mientras se discutía mi incorporación. Vine con el tribunal para buscar una solución, pero la obstruyeron (…)”.

Navarro fue nombrado por el CNU vía Gaceta Oficial, el pasado 10 de diciembre, según “lo estipulado por el artículo 20 párrafo 15 de la Ley de Universidades”.

“Todas las formalidades se cumplieron. A mí me postularon Soluz, Asdeluz y otras organizaciones, la universidad se negó a postular a sus candidatos ante la comisión que fue designada por el CNU para el caso, incluso, hasta para la última semana Judith Aular de Durán (rectora encargada) y el consultor jurídico fueron notificados para que asistieran y no lo hicieron (…)”, por eso, el CNU tomó la decisión, explicó Navarro en los pasillos de la facultad.

“Cumplo con todos los requisitos para ser vicerrector administrativo. Ellos no pueden decir que no estaban enterados. Esta decisión fue del CNU, no del ministro (César Trompiz) y por eso estoy aquí”.

Recordó que fue declarada la “vacante absoluta” del cargo por el fallecimiento de la profesora María Guadalupe Núñez, el 21 de julio de 2016 y ante la negativa del CU, dijo que “agotará todas las instancias”, entre ellas, la de introducir un amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo para la Región Occidental para continuar con las acciones legales “para que acepten la decisión”.

Mientras se realizaba el Consejo Universitario, el profesor Navarro fue atendido por la consultoría jurídica de la Universidad.

La autoridad criticó que se use el término de “autonomía universitaria” para unas cosas y para otras no. “La universidad está en completo abandono y desidia, allí sí no hablan de autonomía, sino que solo que están de por medio otros intereses (…) eso no lo haré yo, lo hará la propia comunidad universitaria”, señaló a la vez recalcó que desde hace tres años “no presentan cuentas” sobre la realidad que vive la máxima casa de estudios más importante del occidente del país.

Nerio Medina Rincón, coordinador general de Sinotraluz (Sindicato Bolivariano de LUZ), expresó: “No nos sorprende la actitud de las autoridades. Pero, es inaudito que se resistan a cumplir, incluso, con la acción de un tribunal (…). Ello están en una rebeldía percé con las decisiones del Estado venezolano”.

Eduardo Ochoa, profesor de la escuela de Comunicación Social y coordinador de misiones del sindicato, manifestó su preocupación, pues el vicerrectorado administrativo es “clave”, ya que maneja todo el recurso que llega a la institución. “Solo se está cumpliendo con la decisión del CNU y que deben acatar (…), no es posible que ya con lo que está viviendo la universidad como la desidia, el abandono, la delincuencia, los paros, este sea un elemento más que perturbe la tranquilidad de la comunidad universitaria”.

Este martes, la rectora encargada Judith Aular de Durán, informó en una rueda de prensa que el lunes, Navarro se presentó con tres documentos: "Uno para el CU, que será mañana (miércoles), con su nombramiento, la Gaceta Oficial y una carta que emanó el gobernador del estado Zulia a través de la procuradora Rebeca Del Gallego, en la que exige que el profesor asuma esa responsabilidad".

"Es el Consejo el que toma la decisión. LUZ es una universidad autónoma que tiene sus reglamentos y normas (...)", dijo.

Por su parte, Silvestre Escobar, representante judicial de la máxima casa de estudios, explicó que “en la Gaceta dice que fue designado, más no que hay que ejecutar la acción como él (Clotilde Navarro) lo ha querido hacer ver de que se tiene que incorporar de manera obligatoria. Si él cree que se le han violado sus derecho tiene que acudir a los órganos correspondientes”.