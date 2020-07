Clez homenajeó a 36 comunicadores por el Día Nacional del Periodista

Los periodistas recibieron un reconocimiento por su labor informativa durante el desarrollo de la pandemia del covid-19 en la región.

Por: Agencias 01:49 PM / 08/07/2020

En un sencillo acto el Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez) reconoció, el pasado viernes 3 de julio, la labor de 36 periodistas y medios de comunicación con motivo de haberse celebrado el Día Nacional del Periodista, el pasado 27 de junio.

En el salón de sesiones se enalteció la labor de quienes día a día salen a la calle en medio de la pandemia mundial del covid-19 para brindar información veraz y oportuna a toda la colectividad zuliana y venezolana.

Priselen Martínez, reportera de PANORAMA, fue una de las comunicadoras distinguidas por el Parlamento regional.

Priselen Martínez, periodista de PANORAMA recibió el reconocimiento.

En el acto, que se realizó cumpliendo con todas las medidas de prevención, se recordó la labor del legislador, por el municipio San Francisco, Alexander "Pecos" Villalobos, quien fue honrado con el mérito Post Mortem por los aportes que brindó como Comunicador Alternativo a la región. Su esposa, Luisa Gamboa de Villalobos, recibió la distinción.

Dorelis Echeto, presidenta del Clez, en su intervención destacó que "el periodismo debe enfocarse en la importancia de la igualdad y no permitir que los medios de comunicación social se llenen de egoísmo".

Agradeció a los periodistas por acompañar al pueblo en medio de la pandemia que hoy se vive en el Zulia y en el resto del mundo.

Endrick Gil, director de Comunicación e Información del Parlamento, felicitó a los periodistas que continúan en Venezuela "apostando y trabajando" por la batalla comunicacional.

"Los comunicadores sociales estamos comprometidos con este país; es el momento de demostrar nuestro lado humano y ser unidos entre colegas", expresó.

Gil también propuso la creación del Sistema Regional de Información donde participen todos los periodistas de la región, ya que, a su juicio, "es el momento propicio para trabajar de manera articulada con todas las instituciones del estado".

Ana Cecilia Tello sirvió como oradora de orden.



La periodista Ana Cecilia Tello, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Alcaldía de San Francisco, sirvió este año como oradora de orden. En su discurso recordó y resaltó las vivencias y el trabajo comunicacional que realizó, durante una década, al lado del legislador "Pecos" Villalobos.

Tello también hizo énfasis en el papel que juega el periodista en estos tiempos de pandemia, pues no es solo que salga a cubrir la noticia sobre la incidencia, sino que su vivencia personal del día a día cuenta.

Por último, Tello citó una frase del periodista y escritor Gabriel García Márquez: "Yo quiero proponerle a usted un abrazo, uno fuerte, duradero hasta que todo nos duela, al final será mejor que me duela el cuerpo por quererle, y no que me duela el alma por extrañarle".

El reconocimiento se entregó por el destacado trabajo, compromiso y conciencia humanista llevando mensajes con claridad al pueblo zuliano en materia de prevención sobre el covid-19 con veracidad e inmediatez al momenti de presentar la información, haciendo periodismo por la paz, la justicia social y soberanía de la nación a los periodistas:



1. ANA CECILIA TELLO

2. REINA LARA

3. UBENCITA ORTIZ

4. JAZMÍN OLIVARES

5. BÁRBARA FERNÁNDEZ

6. MOISES PEREIRA

7. ELIECER GONZÁLEZ

8. PRISELEN MARTÍNEZ

9. GERARDO LUCES

10. GABRIEL STHORMES POR CANAL 11 DEL ZULIA

11. HAROLDO MANZANILLA

12. BERTHA ARGUELLO

13. GUILLERMO REVEROL

14. MILAGROS MEDINA

15. MAGALIS BRICEÑO

16. MAYERLIN GONZÁLEZ

17. RAILY SEGOVIA

18. JUAN GARCIA POR OIPEEZ

19. LUIS GARCÍA

20. OSCAR MIGUEL SILVA

21. FRANCYS MEDRANO

22. ASTRID CARRETTA

23. ÁNGELA DÍAZ

24. ALBERTO SOBALVARRO POR VISIÓN GLOBAL

25. ANNY OLIVARES

26. ÁNGEL VALBUENA

27. HÉCTOR URDANETA

28. KATERINA FERRER

29. JAIDER CARRUYO

30. YEIXSON ROUBIER

31. ENDRICK GIL

32. JAVIER MORALES PERPIÑAN POR COQUIVACOA TV

33. HÉCTOR FARÍA

34. ROBERT PRIETO

35. MARIANA ALBARRÁN

36. YULY PINEDA