Centros comerciales abrirán de 7:00 am a 5:00 pm a partir del lunes 15-J

Catorce sectores fueron incorporados a la segunda fase de flexibilización de la cuarentena, iniciativa que el Gobierno ha llamado el 7+7, para que vuelvan a ofrecer sus servicios a partir de este lunes 15 de junio.

Los municipios fronterizos no entran en esta nueva etapa de flexibilización, ni Maracaibo ni San Francisco del estado Zulia.

Uno de esos sectores es el de los centros comerciales que volverán a abrir y atender en un horario fijado entre las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. En este reinicio de labores solo funcionarán los comercios autorizados, señaló el jefe del Estado Nicolás Maduro, la noche de este sábado 13 de junio.

Algunos centros comerciales han informado que tomarán la temperatura del visitante y colocarán dispensadores de antibacterial en las entradas principales; además velarán por el uso del tapabocas en sus áreas.

Maduro informó que "se mantiene el toque de queda en los municipios fronterizos del país y se conserva la medida restrictiva de actividades en los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia".

En la primera fase de la flexibilización fueron activados los siguientes sectores y que se mantendrán en la segunda fase:

Construcción: 8:00 am a 1:00 pm

Consultorios médicos y odontológicos (Previa Cita) 7:00 am a 2:00 pm.

Peluquerías: 10:00 am a 4:00 pm

Matería Química: 9:00 am a 3:00 pm

Plomería y Refrigeración: 7:00 am a 4:00 pm.

Bancos: 9:00 am a 1:00 pm.

Ferreterías: 11:00 am a 4:00 pm

Textil y Calzado: 10:00 am a 4:00 pm.

Talleres y ventas de autopartes: 10:00 am a 2:00 pm .

Transporte: 7:00 am a 6:00 pm.