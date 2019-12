07:20 AM

¡Celebremos a Santa Lucía!: la devoción en 10 puntos

Este viernes 13 de diciembre se celebra el día de Santa Lucía, una tradición que se resiste a perder fuerza en Maracaibo.

Les presentamos 10 puntos de esta devoción:

1. Santa Lucía es la protectora de la vista. Su culto es tan viejo como Maracaibo, porque en mapas de 1500 y 1600 se habla de un lugar que se llamaba Punta de Santa Lucía, lo que quiere decir que la devoción estaba extendida, esos años, no solo por los caseríos de El Empedrao y La Hoyada, sino que estaba arraigado por toda la ciudad, narró, en reiteradas ocasiones a PANORAMA el cronista Jairo Pérez Leyva.

2. “Hace más de 300 años, Manuel Isea, europeo, junto con su familia, tenía en su casa una imagen de esta mártir y fomentó la fe hacia Santa Lucía. La trajo como devoción familiar y ya en 1660 había un altar de Ella en la iglesia Mayor (hoy Catedral) .

Como esta parte (la actual barriada) dependía de la asistencia espiritual del párroco de la iglesia Mayor —porque no había capilla ni parroquia— los Isea llevaban la santa hasta allá para la veneración y la regresaban al sector”.



3. El 20 de marzo de 1877, el gobernador de la diócesis Mérida-Maracaibo, Tomás Zerpa, decretó la creación de la parroquia eclesiástica. La imagen de la santa se pidió a España en 1892 y la recibió el sacerdote Felipe Santiago Jiménez.

4. “Las señoritas de la zona fueron quienes dijeron cómo querían la imagen de la mártir, nacida en Siracusa (Italia). La pidieron de tamaño natural y la trajeron con sus enaguas (prendas interiores), armadores, túnica, faja, corona y palma”.

5. En El Empedrao contaron con el apoyo de un hombre que dedicó 54 años de su vida a esta parroquia eclesiástica. Es un icono y símbolo del sector. Fue el padre José Luis Castellano, quien se entregó, sin descanso, a promover la devoción de Santa Lucía y se dedicó a levantar la iglesia desde la primera hasta la última piedra. Castellano falleció hace 29 años.

6. Nace el templo. El presbítero Castellano, quien llegó a esta populosa zona en 1936, emprendió el 3 de mayo de 1937, la edificación del nuevo templo en estilo neogótico con tres naves y dos torres. El diseño de esta iglesia le pertenece al padre, quien fue alumno de Julio Árraga en el Instituto Pestalozzi. Se levantó gracias al aporte de la feligresía, que organizaba tómbolas y promovía obras de teatro.



7. “Lucía es una santa del tercer siglo de la era cristiana, su culto está extendido en varias regiones del país. En recónditos pueblos hay familias dedicadas a Ella y han erigido capillitas y templos en su honor. Lucía es muy venerada y respetada en pueblos merideños, como Timotes y Mucuchíes, pero también en los estados Miranda y Falcón. En Pecaya, en esta última entidad, su culto es de antiquísima data.

8. La Patrona empedraera es tan especiales que existe la gaita de Santa Lucía, ha señalado la gaitera Yelitza Vílchez.

En el Zulia hay gaita perijanera, la de furro y tambora (Sur del Lago), de furro (Maracaibo y la COL) y a Santa Lucía (en la capital zuliana).

La gaita —a finales de la década de 1880— se comenzaba a cantar la víspera de Santa Lucía, la bajada de los furros se hacía los 12 de diciembre y en las calles se preparaban altares y los vecinos gaiteaban en homenaje a la Patrona.

“El Lago, eterno compañero y vecino, nos trajo la gaita y el tambor desde el Sur del Lago, donde los esclavos de Gibraltar cantaban al Niño Jesús solo los 24 de diciembre. Los negros decían vamos a ‘caintar’ y de allí la gente dice gaita y gaitear. La gaita nos pertenece, es propia de Santa Lucía”, explica Pérez Leyva.

9. “En el sector nos conocemos todos, sabemos quiénes son nuestros vecinos... esta es la parroquia más tradicional; la de El Saladillo es la del recuerdo, de la gaita y la Chinita, pero al lado de la Basílica hay centros comerciales, y aquí ven una iglesia y a su lado el recurso humano, la comunidad, llamada a ser apoyo de la fe”, reflexionaba Pérez Leyva.

10. Los homenajes de este viernes 13-D. Entre las 6:00 y 9:00 am habrá misa en honor a Lucía. A las 10:30 am es la ceremonia solemne, que presidirá el arzobispo José Luis Azuaje, según se lee en el programa.

A las 6:00 pm habrá una nueva misa y luego la Imagen saldrá en procesión. Recorrerá las calles Federación, San José, Nueva Venecia, Plaza de los Sapos, Nueva Belloso, Santa Lucía Belén, La Triana, San Antonio, Casanova, Nueva Belloso, San Ramón, Soledad y vuelve al templo.

A las 3:00 am del domingo 15-D, la Imagen recorrerá, por última vez en este 2019, su sector. Sus feligreses la acompañarán en la Aurora Luciteña.