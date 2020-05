Cámara de Comercio de Maracaibo urge a un "retorno paulatino a la normalidad"

Proponen que "todos los empleados de las empresas o industrias a las que se les permita trabajar, deben utilizar obligatoriamente mascarillas y guantes. No se atenderá a ningún cliente que no porte mascarilla".

Por: Redacción Web 05:28 PM / 07/05/2020

"Desde que se estableció la cuarentena, en el área urbana solo han podido trabajar limitadamente un cierto número de empresas en las áreas de salud, alimentos y comunicaciones, mientras que en las zonas rurales, las actividades agrícolas y pecuarias se desarrollan con gran precariedad debido a la ausencia de combustibles y electricidad. Por lo tanto, resulta propicio el momento para evaluar la situación del país y planificar un retorno paulatino a la normalidad de las operaciones para así evitar la destrucción del empleo formal".

Así lo plantea en un comunicado de la tarde de este jueves 7 de mayo la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM). "Hasta tanto no se supere la pandemia, el protocolo sanitario debe ser estricto: todos los empleados de las empresas o industrias a las que se les permita trabajar, deben utilizar obligatoriamente mascarillas y guantes. No se atenderá a ningún cliente que no porte mascarilla", plantea el comunicado de la CCM.

El Gobierno Nacional aprobó una cuarentena social para enfrentar la pandemia del Covid-19 el pasado 16 de marzo y anunció la prórroga del estado de emergencia en el país, extendiendo el plazo de la cuarentena hasta el 13 de mayo. Hasta ahora se han confirmado 379 casos en el país de coronavirus, con diez muertes.

La Cámara propone tres fases de relajamiento de la cuarentena, la primera contempla "permitir trabajar a las empresas comerciales, industriales y de servicios en horario restringido de seis horas al día, de 8:00 am a 2:00 pm corrido, de lunes a viernes".

La segunda fase prevé "ampliar el horario de trabajo hasta las 4:00 pm, y comenzar a permitir la entrada de clientes en número limitado para evitar aglomeraciones. Si se ha de formar una fila en la entrada, se debe mantener la distancia física mínima de un metro. Se autoriza el funcionamiento de los Centros Comerciales abiertos".

Mientras que la última fase propone "ampliar el horario de trabajo hasta las 6:00 pm y autorizar el funcionamiento de los Centros Comerciales cerrados tipo Mall".