Cabello: “Vamos a ser más severos con la cuarentena"

El secretario de Gobierno anunció este lunes 11-M que "toda persona que sea vista sin el tapabocas será trasladada a un comando”. La circulación de vehículos, según la Gobernación, sigue restringida.

Por: Priselen Martínez Haullier 04:05 PM / 11/05/2020

Sin nuevos casos de contagios por Covid-19 inicia el Zulia la novena semana de cuarentena, informó el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, en la rueda de prensa que ofreció este lunes 11 de mayo desde el Comando N°111 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en la avenida El Milagro de Maracaibo, acompañado del Estado Mayor de Salud y de Seguridad.

Dijo que aunque la región continua sin registrar más casos seguirán “radicalizando medidas” y siendo “más severos” con “el uso obligatorio del tapabocas" y “la restricción de la circulación de vehículos” por las recomendaciones que viene haciendo el Presidente de la República.

“Toda persona que sea encontrada sin el tapaboca será llevada a un comando (de seguridad) respectivo para recibir charlas sobre las medidas preventivas ante el Covid-19 que pueden durar varias horas”, advirtió Cabello, quien insistió en que lo importante es preservar la vida de la población como se ha venido haciendo hasta ahora.

Dijo que los últimos días se ha visto mucha movilización de personas en la calle sobre todo el fin de semana por la celebración del Día de las Madres.

“Vamos a ser más severos con la cuarentena. Tenemos la obligación por la vida y la salud de la gente. No podemos permitir que una crea que puede contaminar a otra no cumpliendo con las exigencias”, recalcó.

Anunció que en la reunión del Estado Mayor se “ordenó la supervisión de los establecimientos de alimentos y medicamentos, ya que los propietarios dueños están obligados a cumplir con las normas que se imparten”.

“Si alguien está en un establecimiento de comida o de venta de medicinas incumpliendo la norma como no usar el tapabocas; nos llevaremos (detenido) al propietario por ser el responsable de que no se cumpla la norma. Si la persona no lo quiere cumplir no puede entrar al establecimiento”, aclaró Cabello.

Dijo que la pareja wayuu detectada la semana pasada, y que se encuentra en cuarentena en el CDI de La Macandona, “irresponsablemente violó los controles y tuvo contacto con 39 personas más que están siendo revisadas y aisladas”, por eso insistió en el “respeto” de la cuarentena.

“La circulación de vehículos seguirá restringida y todo el que circule se le preguntará, en los puntos de control, de dónde viene y hacia dónde va. Solo podrá hacerlo si va por alimentos o medicinas. Se le va a preguntar (…)”, recalcó Cabello.

Llegaron más zulianos

El secretario de Gobierno también anunció la llegada de 52 venezolanos procedentes de Guayaquil, Ecuador, la mañana de este lunes en un vuelo de Conviasa que arribó al aeropuerto internacional La Chinita.

Dijo que en total 698 personas que han regresado al país y al estado están bajo vigilancia epidemiológica.