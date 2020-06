Comunicado a la opinión pública Bigott: Advierte el uso de su nombre en cigarrillos ilícitos de la marca Royal Five 5

Por: Nota de Prensa 05:49 AM / 10/06/2020

Bigott informa que los cigarrillos ilícitos con la marca “Royal Five 5” no forma parte de nuestro portafolio de marcas, en consecuencia, debemos puntualizar que toda cajetilla de este cigarrillo no es producida, importada, distribuida, ni comercializada por C.A. Cigarrera Bigott, Sucs. ni sus empresas filiales; tampoco se ha autorizado el uso de nuestro nombre por terceros, ni su reproducción, modificación o distribución en todo o en parte del territorio nacional. Asimismo, informamos que C.A. Cigarrera Bigott, Sucs. y sus filiales no poseen ningún tipo de vinculación con la empresa JORDAN BY UNION TOBACCO & CIGARRETTE INDUSTRIES CO.

En consecuencia, toda cajetilla de cigarrillo marcado “Royal Five 5” en cualquiera de sus presentaciones, se trata de un producto falsificado e ilícito; que no cuenta con el permiso sanitario emitido por la autoridad competente. Su producción y distribución materializa los delitos de contrabando y evasión fiscal. Alertamos a la opinión pública y a nuestros distribuidores que este producto infringe la ley y contraviene los estándares de calidad y regulaciones de cualquier producto de consumo humano comprendidas en la legislación vigente en Venezuela.

C.A. Cigarrera Bigott, Sucs., exhorta al público a acudir únicamente a los canales de distribución formales debidamente autorizados que cuenten con la licencia necesaria para la venta de tabaquería y se abstengan de comprar productos comercializados de manera ilícita. De igual forma, pone a disposición la línea de atención al público 0800-CBIGOTT para notificar cualquier actividad irregular relacionada a la marca “Royal Five 5”.