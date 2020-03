Bombas cerradas y largas colas se observaron este 12-M en San Francisco y Maracaibo

Estaciones de servicios cerradas y colas kilométricas pudieron apreciarse este 12 de marzo en los municipios Maracaibo y San Francisco. En algunas bombas --abiertas o cerradas-- los usuarios denunciaron tener más de 12 horas esperando surtir combustible.

En la E/S Los Robles, del municipio San Francisco, conductores dijeron estar desde el dia anterior, "LLegue a las 8:30 de la noche, si nos metemos en la mañana no echamos, hay gente que llego a las 6:00 de la tarde de ayer y son las 11 y no ha echado".

"Desde ayer a las 9:00 de la noche estoy aquí, el jueves pasado pude echar gasolina y tan solo tarde una hora, ahora son 10 y 12 horas; vivo en Mara y allá esta 'imposible' surtir", denunció Julio Farías, quien dijo ser mecánico. "No se a que hora saldré y de aquí me voy a trabajar, de los 7 días solo pude trabajar 3 días por no tener gasolina".

Por su parte, Harry Parra, se quejó de estar desde las 7:00 de la noche, "me están comiendo los zancudos desde anoche, un 'dengue' me va a dar y nada que salgó de la cola".

La E/S Sierra Maestra, en el citado municipio, la situación era otra, presentaba largas colas, sin embargo, aún esta cerrada, "Tienen 3 días sin gasolina, llegue a las 6:00 de la mañana aprovechando mi día libre en el trabajo, si hoy no puedo, ya será para el fin de semana", dijo José Morillo.

"Estoy desde las 8:00 de la mañana, me dijeron que la gandola llegaba de 10:00 a 11:00 de la mañana y nada que llega", denunció Alejandra Peña, quien además lamentó perder el día de trabajo sin tener la certeza de si podría surtir o no su carro de combustible.

En la E/S Servicios Maracaibo, un encargado dijo que solo surtieron gasoil, 24 mil litros, pero "gasolina no despacharon ni ayer ni hoy".

Más de un centenar de carros esperaban en la bomba El Stud, ubicada en Padilla, quienes denunciaron que aunque fue despechada con 14 mil litros solo iban a despachar 50 carros, "Estamos desde las 4:00 de la mañana y ahora nos dicen que solo van a surtir 50 carros", denunció Douglas Pulgar.

"Vine el sábado a esta bomba llegue a las 8:00 de la mañana y a las 3 de la tarde cerraron, yo aún estaba por el deposito, a una cuadra, no pude echar", aseguró.