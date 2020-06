Anuncian vigilia para esta noche y misa en honor a José Gregorio este sábado 20-J

"En medio de la situación que vive el mundo y Venezuela, recibimos el bálsamo de esta beatificación de José Gregorio Hernández, que nos une".

El cardenal Baltazar Porras celebra, junto a los venezolanos, esta noticia e invita a los católicos a asomarse a las ventanas esta noche a las 8:00 con una vela o una bandera para celebrar la beatificación del Médico de los Pobres.

Oficializada la aprobación de la beatificación, por parte del papa Francisco, el cardenal señaló, en rueda de prensa desde Caracas, que el proceso continúa y adelanta que habrá jornadas de evangelización a lo largo y ancho del país. También actividades de corte universitario y científico para recordar la grandeza de su figura. Expresó que el médico isnotueño fue un maestro, una persona innovadora, un hombre dedicado a la ciencia.

Para continuar con esta celebración, invitó igualmente a seguir este sábado 20 de junio una misa en honor a José Gregorio Hernández.

Dijo que la misa tendrá el color, sabor y el sonido de Venezuela. Para cumplir con las medidas sanitarias en la cuarentena por el covid-19, el purpurado Porras señaló que la grabación de la misa de Acción de Gracia se difundirá este sábado 20-J por los diferentes medios de comunicación.

Sobre la ceremonia propiamente dicha de la beatificación, Porras expresó: "La Comisión está en el estudio del momento de la beatificacion, habrá que fijarlo para el próximo año".

Exhumarán restos del nuevo beato

"No tiene fecha aún, queremos hacerlo cuando se levante el confinamiento (por la pandemia)", agregó.

Imagen sagrada de José Gregorio

El cardenal recordó que este proceso de beatificación comenzó en 1949, y en él "están involucradas varias generaciones... es fruto del trabajo de mucha, mucha gente, de una niña campesina, del sur de Guarico, de Mangas Coveras... y que llegó hasta Apure para buscar atención médica".

Apuntó: "La beatificación de José Gregorio no es obra de ninguna institución en particular, es obra de lo que mueve la fe. Con Dios no se juega y con la fe de la gente no se juega. Seamos como José Gregorio. Sabemos que él era un hombre de ideas, científico.

Mi llamado a quienes quieren hacer mal uso de su imagen sagrada es que reflexionen y dense cuenta del espantoso estado en que se encuentra la salud de los venezolanos en la actualidad"

De cara al proceso para lograr que José Gregorio sea declarado santo, de comprobarse lógicamente, un segundo milagro, el cardenal afirmó: "Tengo la corazonada de que con este crecimiento de su devoción, una vez lograda la beatificación... no pasarán 70 años para ver la canonización".