Anna Vaccarella alza su voz para prevenir violencia de género y exaltar apoyo de la Fundación Frigilux a Íngrid Gomes

Por: Nota de prensa 08:00 AM / 05/01/2021

La periodista e influencer Anna Vaccarella expresó su solidaridad con Íngrid Gomes, la joven venezolana a quien su ex novio trató de asesinar y que luego de denunciarlo, fue apoyada por la Fundación Frigilux que la llevó a un centro asistencial privado donde logró recuperarse.

La reconocida comunicadora publicó un post en su Instagram para exponer su punto de vista sobre la experiencia lamentable de Íngrid, que se dio a conocer a través de las redes sociales, y todo su proceso de sanación gracias al apoyo que obtuvo por la labor social de Frigilux.

"Ella estuvo a punto de morir en manos de su ex pareja, quien la golpeó salvajemente. Con apenas 20 años Íngrid vivió una pesadilla. Pero ha renacido. Fue víctima de la peor violencia, es cierto, pero también ha recibido el amor de un grupo de personas que desde una fundación privada cubrieron todos los gastos de su recuperación en una clínica", escribió.

Agradeció a Íngrid por denunciar, a la Fundación Frigilux por responder al grito de auxilio de este caso, a los medios de comunicación por difundir la noticia, al tiempo que se sumó al llamado que se le hace a todas las mujeres que soportan maltrato de pareja en silencio, para que no lo permitan más.

"Ni un golpe más", "no al maltrato", "sí podrás", "propósito 2021", "no más Ingrid Gomes", "no seas tú la próxima víctima", son algunas de las frases de Anna Vaccarella para sumarse a la prevención de la violencia de género, al igual que para exaltar el trabajo realizado por la fundacion del reconocido empresario Yaser Dagga, presidente de Frigilux, quienes se han inspirado en la valentía de Íngrid para emprender un nuevo proyecto social para evitar que las mujeres sean maltratadas.

Íngrid se ha convertido en principal promotora de esta noble causa y se comprometió a ser ejemplo para tantas féminas que pasan por historias similares y no se atreven a contarlo, mucho menos denunciarlo.