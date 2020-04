Alcalde de Maneiro, en Nueva Esparta, confirmó que dio positivo con Covid-19

Dijo que contrajo el virus por el contacto que tuvo con un miembro de su equipo de trabajo.

Por: Priselen Martínez Haullier 11:15 AM / 05/04/2020

El alcalde del municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez Salcedo, confirmó la tarde de este sábado 4-A que dio “positivo” con Covid-19.

Rodríguez Salcedo informó sobre su contagio justo cuatro horas después de que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunciara al país que dos “altos funcionarios” de una Alcaldía de la isla de Margarita se sumaban a la lista de nuevos casos con coronavirus.

“En esta oportunidad me tocó ser parte de la población infectada, pero con la bendición de Dios y las oraciones de todos ustedes con seguridad formaré parte de las estadísticas de las personas recuperadas, me siento bien y me siento fuerte (…)”, expresó en el video que publicó en sus redes sociales.

El pasado jueves 2-A, Rodríguez Salcedo ya había alertado la posibilidad de su contagio, pues uno de los miembros de su equipo había dado “positivo” el pasado 16-M, día que comenzó la cuarentena nacional.

“La primera persona que dio positivo en el municipio vive en la urbanización Maneiro, en el conjunto residencial El Retiro que ya fue desinfectado (…), estuve en contacto con esta persona porque trabajo con él (…)”, precisó el alcalde, quien estará bajo aislamiento domiciliario y en vigilancia epidemiológica hasta su recuperación.