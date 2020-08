Alcalde de La Cañada supera el covid-19 y se reincorpora a sus labores 

Orlando Urdaneta estuvo 67 días recuperándose del virus.

Por: Redacción Web 01:11 PM / 18/08/2020

El alcalde de La Cañada de Urdaneta, Orlando Urdaneta, oficializó este martes 18 de agosto su retorno a las labores como primera autoridad de ese municipio tras superar el covid-19, en un mensaje que colgó en las redes sociales, luego de visitar la iglesia de la Virgen del Carmen para agradecer por su recuperación.

“Hoy, después de 67 días de lucha, quiero primero agradecerle a Dios y a la Providencia divina por haber vencido esta batalla, por salir ganando, y por sobre todo, entender que el amor de Dios prevalece en mi vida. También quiero agradecerle a mi compañera de lucha y de vida, a mi amada esposa Zoraida quien me apoyó para vencer esta enfermedad. A mis hijos, familia y amigos, además de la estructura del partido Psuv, gracias por estar allí”, refirió.

“Quiero dejar claro que no me arrepiento, ni me importa haberme contagiado por librar una batalla constante por mi gente. Ratifico la lucha de mi comandante eterno Hugo Chávez, el cumplimiento de las líneas de nuestro presidente Nicolás Maduro y el mejor aliado de este municipio, el gobernador Omar Prieto”, sentenció.

Urdaneta insistió en mantener las medidas de bioseguridad para incrementar la protección de todos, al tiempo que recordó, que ya está nuevamente al frente de la Alcaldía de La Cañada desplegando a todo su equipo en pro del bienestar de la gente de su municipio.