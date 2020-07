Alcalde Arrieta: “En San Francisco tenemos 52 casos positivos por la PCR”

Un total de 52 casos positivos de covid-19 “ detectados con la prueba PCR” contabiliza, hasta este miércoles 1 de julio, el municipio San Francisco.

El alcalde Dirwings Arrieta dijo que la localidad suma “190 positivos con las pruebas rápidas”, y que entre los contagiados se encuentran: ocho de La Cañada de Urdaneta, otros de Maracaibo y de Coro, estado Falcón, de lo cuales unos ya fueron trasladados vía terrestre a sus casas.

Detalló que algunos casos se encuentran internados en los CDI y los asintomáticos en los hospitales de campaña habilitados en la localidad.

Sus declaraciones fueron durante un recorrido que realizó en el Pasi (Puesto de Apoyo Social Integral) que funcionará en la sede la Unes (Universidad Experimental Nacional para la Seguridad) en Sierra Maestra.

Destacó que a la fecha “no se han registrado brotes”, y en los barridos epidemiológicos que han realizado “hemos conseguido connacionales que han venido evadiendo los puestos instalados en la frontera. Otros se han acercado a los puestos de salud porque se han sentido mal, así como ochos casos vinculados al foco del mercado Las Pulgas”.

“Hemos garantizado que no se propague con las medidas que se están aplicado en Maracaibo con la sectorización por parroquias, bloqueando al municipio con los 19 Cuadrantes de Paz de 2 a 4 kilómetros. Encontramos un foco en el cuadrante 19 de Domitila Flores y ahora deben garantizar que no haya contagios, por ello a la familia se le garantizando la comida para que no tengan necesidad de salir”, afirmó Arrieta.