¡Agua, agua, agua! reclaman desesperados los zulianos

Mientras esperan que el vital líquido a sus casas, algunos salen a llenar envases de diferentes tamaños que "carretean" en coches, carritos de compras y carretillas.

Por: Priselen Martínez Haullier 05:51 PM / 28/04/2020

¡Agua, agua, agua! reclaman a diario desesperados los zulianos cansados de trasnocharse y de pasar días cazando que el vital líquido les llegue por la tubería.

La crisis no solo se siente y se puede palpar en la mayoría de los sectores de las 18 parroquias de Maracaibo sino también en otras localidades como San Francisco, Cabimas y Miranda donde no solo hombres y mujeres, sino abuelos y hasta niños salen a buscar el preciado líquido para abastecer sus hogares cargando cualquier tipo de envase desde cualquier tubería improvisada por los mismos habitantes para poder “agarrar un poquito siquiera para cocinar”, como lo expresó desesperada Carmen Ordóñez, una mujer de 68 años, habitante del sector Las Veritas, que acude hasta el Parque Urdaneta, parroquia Chiquinquirá, a hacer la cola y a pleno sol, mientras dos de sus hijos llenan los envases.

“En mi casa como todos están sin trabajar por la cuarentena nos estamos turnando. Mis hijos dicen que no salga, ¡pero qué va! me desespera que no tengamos nada, a veces ni para bañarnos si no hacemos la cola para carretear”, contó la abuela de 12 nietos. “Cómo mantenemos el aseo que tanto nos recomiendan como lavarnos las manos, si lo que poco que conseguimos es para lo esencial”, añadió con pesar.

Y es que la realidad de los vecinos de Las Veritas, El Saladillo, Belloso, también la viven quienes residen en zonas como Valle Frío, Santa María, Los Olivos, San Jacinto, Mara Norte, Sabaneta, María Concepción Palacios, Los Pinos, Los Haticos, Pomona y pare contar donde también se puede ver a sus pobladores llevando envases de diferentes tamaños en coches, carritos de compra, carretillas con agua.

Algunos son más osados, pero la necesidad no tiene cara y prefieren correr el peligro de atravesarse vías como la circunvalación número 1 para poder surtirse en las tomas creadas por los residentes hasta dentro de una cañada como ocurre en el barrio María Concepción Palacios, de la parroquia Manuel Dagnino.

En el sur, la crisis de agua también la padecen sus habitantes, quienes han manifestado que tienen más de 15 días sin recibir “ni una gota por la tubería”, comentó Julio Rodríguez, un técnico en informática, residente del sector Sierra Maestra, parroquia Francisco Ochoa.

“Ya los camiones cisternas tampoco pasan para uno poder medio resolver con lo que le medio le queda de dinero en efectivo, aunque también nos ha tocado pagar en dólares”, comentó Julio Rodríguez, del sector Sierra Maestra, parroquia Francisco Ochoa, de San Francisco.

En Cabimas, aunque depende del embalse de Burro Negro, sus habitantes también viven el mismo viacrucis. Barrio Obrero, Los Laureles, Tierra Negra, Concordia son algunas de las zonas que igualmente sufren para surtirse de agua por tuberías.

En Miranda, mientras los habitantes esperan que ocurra “el milagro” de poder recibir el servicio, sin embargo, hace una semana el gobernador Omar Prieto, en su visita a esta localidad, anunció un plan especial de distribución por camiones cisternas, que deberán estar censados y autorizados por Hidrolago y la Alcaldía, y la toma de las tres aguadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para controlar el despacho y apoyar a las comunidades zulianas que han sido víctimas de la especulación sobre en esta cuarentena por la presencia del Covid-19 con el precio de la pipa y del “viaje”.

En esa oportunidad, la autoridad regional anunció el precio de Bs. 30 mil por pipa y de 1 millón 500 mil bolívares “el camión completo”.

De hecho, la empresa Hidrolago ha venido anunciando un cronograma de distribución de bombeo por zonas, sin embargo, las quejas siguen sin parar, pues sus pobladores denuncian que este tampoco se cumple. De hecho, la semana pasada, el presidente la hidrológica, Jorge Silva, informó que la distribución ya no sería de 72 horas por 72 horas, es decir, tres días por tres días, sino de 96 horas por 96 horas (4 días sí, 4 días no) en la rueda de prensa que ofreció con el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, para informar sobre la retención de 21 camiones cisternas en Maracaibo y San Francisco.

En las redes sociales, los zulianos también han expresado su malestar por la ausencia del vital líquido.

“En Maracaibo, Haticos por Arriba, estamos esperando el preciado líquido. Prendan las bombas, que el agua llegue a todos los sectores. Y paralelamente, que salga una cuadrilla a constatar los derrames y tuberías rotas de los sectores que surten”, exigió la contadora Irma García en @garciaix.

“Aquí en Maracaibo, sector Cuatricentenario parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Alto Prado calle 95-3 no llega el agua desde hace 1 año, solo en esta calle. ¡Auxilio agua, agua, agua no tengo empleo y la pipa la venden en Bs. 80.000 tampoco llega el Clap, no hay electricidad”, escribió @Aida_Maritza.

“Buenos días, señores de Hidrolago ya tenemos 9 días por la zona oeste de Maracaibo, parroquia Venancio Pulgar, sin agua. Por favor, ¿cuándo nos colocarán el servicio?, preguntó @Jesus_doctor1.

Y es que según, los mismos habitantes han expresado que las pocas veces que ha llegado el servicio “llega en unas calles y en otras no”.

“Señores de Hidrolago en Cristo de Aranza, sector Corito, tenemos 1 mes sin agua. Llega hasta el mercado Corito y el barrio Ricardo Aguirre, de allí no pasa el agua. Por favor hagan algo”, alertó @LisbethLovera3.

“En Santa Fe II y Santa Fe III, Las Lomas y Valle Claro tenemos 20 días sin el vital líquido. Como podemos cuidarnos de la pandemia”, manifestó Leilana Ruiz en @LCRG31.

“Señor presidente de Hidrolago será que usted tenga que estar en Tanque Sur de Pomona, cuando los empleados abran las llaves y prendan las bombas para que le den agua al Trébol, porque a todas las barriadas llegó menos a nosotros”, reportó Marga Lawrens en @anatasi.

Para este martes 28-A estaba previsto, según el anuncio hecho por el presidente de Hidrolago, el pasado sábado (25-A) en el inicio de los Mercados Populares en Maracaibo, que hoy (martes) entraría en marcha la cuarta bomba en el embalse Tulé, que iba a ser instalada este lunes, para sumar 2.200 litros por segundo al sistema de distribución.

También informó, en esa oportunidad, que estaban “corrigiendo unas fugas en el sistema de Tres Ríos, una fuente que funciona por gravedad (que no depende del sistema energético) para garantizar al menos 4 mil litros por segundo que podían tratar en planta C”.

Silva pidió “paciencia” a los zulianos, pues “se le está haciendo un seguimiento a la cobertura de agua potable”.

Asimismo, el gobernador Omar Prieto, este lunes durante la rueda de prensa que ofreció tras reunirse con el Estado Mayor de Salud y de Seguridad en la Brigada Caribes N°12 conocido también como el Fuerte Macoa, en Machiques, al ser consultado reconoció que “lo que más nos ha golpeado en Maracaibo es el precio de la pipa y del viaje en cisterna que lo venden a diferentes montos”.

“No va a ser fácil regularlo, pero tampoco será imposible. Qué se van a esconder los camiones tendrán que tener una ‘baticueva’ para que el líder de calle no nos informe donde se esconden, así de sencillo”, advirtió.

En esta contingencia, Hidrolago activó dos números telefónicos para recibir las denuncias sobre las fallas del servicio 0261-2007792 y el 0416-5031299.