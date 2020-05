Activan jornadas de desinfección en ‘Lossada’

Alcalde Júnior Mujica: Tenemos el Hospital Cecilia Pimentel como Punto de Atención Social Integral.

Por: Nota de Prensa 10:12 AM / 31/05/2020

En una labor conjunta entre la Alcaldía de Jesús Enrique Lossada, Bomberos de Lossada, la empresa Petrowayuu y Protección Civil se desplegó un plan de desinfección de sitios públicos para hacerle frente a la propagación del covid-19.

De esta manera se desinfectaron el sector Los Teques (Los Cocos), los centros de salud públicos: CDI, Seguro Social, hospitales José María Vargas y Cecilia Pimentel, la Planta de Alimentos Hugo Chávez Frías, la estación de servicio La Concepción. También se desplegó una jornada de casa a casa en el sector Las Amalias.

El alcalde Júnior Mujica señaló que se está trabajando en función de tomar todas las medidas preventivas para evitar la propagación del virus.

“Tenemos el Hospital Cecilia Pimentel como Pasi (Punto de Atención Social Integral), nos reunimos con los consejos comunales y les explicamos que el lugar servirá para recibir a venezolanos que vienen del exterior, les hacemos la prueba y los llevamos a un aislamiento de 14 días allí”.

Asimismo indicó que será severo en la aplicación de medidas e instó a la población a tomar conciencia y quedarse en sus casas.

“Seremos severos en la aplicación de las medidas. He pedido todo el apoyo de los cuerpos de seguridad. Mi deber es resguardarle la vida a cada lossadeño y eso es lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que ha subestimado el virus, están en la calle jugando, no usan tapaboca, se ríen de la situación, y esto es muy serio, es una realidad que está afectando al mundo y ya lleva casi 380 mil muertos, que no es cualquier cosa”, aseveró.

Agregó que dependiendo de “la evaluación que me hagan los médicos de la situación sanitaria solicitaré al Presidente de la República que incluya en el toque de queda al municipio, sin embargo, vamos a esperar, estamos cumpliendo con los protocolos y atendiendo los casos que nos están llegando”.

Por los momentos se espera el resultado de dos pruebas a dos ciudadanos del municipio que resultaron positivos en las pruebas rápidas.

“Esperamos el resultado de la prueba que se envió a Caracas y será el gobernador Omar Prieto quien anuncie el resultado y las acciones que tomaremos”, expresó el alcalde.