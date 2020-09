5 formas para Generar Ingresos en la era del Coronavirus

Somos un grupo de profesionales emprendedores del mundo entero, Estados Unidos, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica. Tenemos personas de todo el mundo y nuestra intención es asesorar a todos por igual no importa si no tienes el dinero suficiente para emprender un negocio.

Por: Nota de Prensa Paga 11:35 AM / 16/09/2020

Para nadie es un secreto que el mundo tuvo un cambio radical en el año 2020. Debemos aceptar que las formas de generar dinero también cambiaron, todas las empresas de Venezuela y el mundo entero deben adaptarse a los cambios ocasionados por el Coronavirus.

Si bien es cierto que el ser humano por naturaleza se opone a los cambios, es tiempo de tomar conciencia y aceptar la realidad de la nueva economía que se está levantando delante de nuestros ojos. Tenemos dos opciones: o lo aceptamos, o no lo aceptamos. De no aceptarlo, acontecerá a nuestras vidas lo mismo que sucede en la selva cuando un animal no se adapta a los cambios amazónicos, ese animal es devorado por su depredador.

Tal cual pasará a nuestras empresas o finanzas sino nos adaptamos a los cambios mundiales que ocasionó el coronavirus. Es cierto que esta pandemia ha dejado muchas personas enfermas, fallecidos, familias destruidas por causa de esta enfermedad. Ahora bien, por otra parte existe el problema económico que se suma a los daños ocasionados por el Covid-19, estos problemas debemos abordarlos de forma inteligente, sabia y práctica.

Los mercados financieros mundiales reaccionan a noticias, son estas las que hacen rico a una persona de un día a otro. Por esta razón, es importante estar informados para que no nos tome desprevenidos cualquier eventualidad en el mundo. ¿Podemos protegernos económicamente de situaciones como el coronavirus?, la respuesta es sí, pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno como se mencionó anteriormente, debemos estar informados para poder sacar provecho de cada situación.

Mi nombre es José Ramón Carmona, y pertenezco al equipo de www.viajealexito.com, en nuestro libro La Ecuacion del Fracaso mostramos diferentes formas de cómo aprovecharnos de situaciones para generar dinero.

Somos un grupo de profesionales emprendedores del mundo entero, Estados Unidos, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica. Tenemos personas de todo el mundo y nuestra intención es asesorar a todos por igual no importa si no tienes el dinero suficiente para emprender un negocio. Quizás tú estás leyendo esta noticia y lo único que puedes hacer es vender tetas o hielo en tu casa, o quizás puedas solo vender algún servicio a los vecinos del barrio. No importa el nivel de tu proyecto o de tu inversión, nuestra meta es mostrarte el camino correcto para alcanzar tus metas.

¿Sabías que una persona en Miami tuvo la idea de vender tetas a venezolanos? y actualmente tienen una franquicia grande en el área del Doral, son famosos, y la pregunta es, ¿cómo se hicieron famosos? La respuesta corta a esta pregunta es con una idea que ya existía, solo que la elevaron a su máximo nivel y triunfaron, tú también lo puedes hacer.

Pregunto, ¿tú puedes hacer una hamburguesa mejor que McDonald’s? La respuesta es sí, pero McDonald’s vende con excelencia por esta razón triunfan en cualquier lugar. Debes tener excelencia en tus emprendimientos.

El Libro La Ecuación del Fracaso muestra 5 formas para hacer dinero desde tu casa.

En la era del Covid-19 nacieron grandes oportunidades y quiero hoy enseñártelas, no importa en cual país estés viviendo todas son aplicables a cualquier país. Básicamente de esto se trata el libro la Ecuación del Fracaso, generar dinero con tu mente. A continuación leerás parte de los caminos que muestra en este libro para lograr tus éxitos.

Ingresos invirtiendo en la Bolsa de Valores: Los mejores momentos de la economía en las inversiones se vivieron en el Covid-19, hay un dicho popular: “mientras unos lloran, otros venden pañuelos”. Nuestro equipo en el mes de marzo, abril y mayo hizo más dinero que todo el año 2019. Tomamos acciones de empresas importantes y logramos utilidad. Tú puedes hacer inversiones en la bolsa de valores desde Venezuela, solo tienes que tener los conocimientos correctos. También puedes invertir en Forex, este es el mercado de divisas internacionales, nosotros en viajealexito.com, mostramos los caminos para llegar a este objetivo.

Ingresos vendiendo en Amazon: para nadie es un secreto que es mejor vender en dólares que en cualquier otra moneda. Puedes vender productos hechos en Venezuela o cualquier otro país, venderlos en Amazon. La mayoría de los vendedores compran productos en China, podemos buscar opciones para vender productos hechos en Venezuela y posicionarlos en Amazon.

Ingresos creando un producto digital: es lamentable que muchos talentos se hayan ido del país a trabajar cualquier cosa en otros países. Existen Profesores de matemáticas, inglés, castellano, biología yquímica trabajando de mesoneros, construcción, pintores en otro país, y la respuesta que ellos dan siempre es la misma: “gano mas de mesero, que trabajando mi profesión en Venezuela”. Existen mecanismos de enseñanzas donde tú puedes grabar tus clases de cualquier tema en particular y vender esas clases a nivel mundial. Puedes crear desde tu casa unas clases de trigonometría, por poner un ejemplo, y vender estas clases a nivel mundial a millones de alumnos que están desesperados por aprender el tema.

Estamos hablando que si eres profesor, o sabes hacer tortas, unas acrílicas o aplicar extensiones de pestañas, puedes vender tus conocimientos en el mundo entero a través de portales educativos. Si necesitas saber más de este tema contáctanos en www.palmarmediaestudio.com

Ingresos en Google Adsense: esta es la plataforma de Google que premia a los creadores de contenido, si tienes ideas para crear contenido y eres bueno escribiendo, puedes enviar tus creaciones a Google y generar dinero adicional de esta forma.

Ingresos en Youtube: claro que hasta la forma de ver television cambió, ya las personas prefieren ver documentales y videos en Youtube. Esta plataforma premia a los creadores de contenido, si tienes ideas buenas puedes subir tus videos a Youtube ellos premian con buen dinero a los creadores. ¿Eres bueno en la animación de videos? sube tus animaciones a este portal, quizás Disney te pueda llamar y comprar todo los derechos de autor de tus animaciones digitales.

Existen hoy en día muchas formas de hacer dinero, no es necesario ya estar frente a un jefe, todo está de tu parte. Este libro La Ecuación del Fracaso lo puedes adquirir en www.viajealexito.com te muestra todos los caminos para lograr el éxito.