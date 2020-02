Ministra Eekhout en Lossada: “Necesitamos que el pueblo se empodere del territorio”

Durante tres días se realizó el Congreso de Comunas y Movimientos Sociales en Frontera, en el que participaron 121 comunas de los ejes Perijá y Guajira.

Por: Agencias 11:15 AM / 09/02/2020

Después de tres días de debates finalizó este sábado 7 de febrero el Congreso de Comunas y Movimientos Sociales en Frontera, en el que participaron 121 comunas de los ejes Perijá (municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, La Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lossada) y Guajira (municipios Guajira, Mara y Padilla).

La plenaria de cierre se realizó en la Planta de Alimentos Concentrados Hugo Chávez Frías, perteneciente a la comuna Nude Palito Blanco, y contó con la presencia de la ministra para las Comunas, Blanca Eekhout, el secretario de Gobierno del Zulia, Lisandro Cabello; la presidenta del Clez, Dorelis Echeto; la alcaldesa de Guajira, Indira Fernández; el alcalde de Lossada, Júnior Mujica; la primera combatiente de Lossada, Alvida Acosta; y el director regional de Comunas, Pedro Adarme; entre otras autoridades.

La ministra Eekhout mencionó que en este encuentro se discutieron las siete líneas estratégicas del Plan de la Patria y se plantearon propuestas que serán llevadas al encuentro nacional de comunas a realizarse el 16 de marzo.

“Para nosotros, ¿qué es la comuna en la frontera?, es que haya gobiernos. Porque si no desarrollamos el gobierno en el territorio, si nos quedamos con el modelo burgués, perdemos la patria. Necesitamos que el pueblo se empodere y que gobierne el territorio”, agregó.

Eekhout recorrió la Planta de Alimentos Hugo Chávez Frías y sobre eso mencionó que “en manos del pueblo no se ha perdido la infraestructura, ni los recursos, se ha mantenido la producción, vemos cómo en manos del pueblo se ha formado más gente y se han optimizado los recursos, y vemos cómo en manos del pueblo esta producción no va al mercado especulativo, sino que va directamente a los productores”.

Por su parte, el alcalde de Jesús Enrique Lossada, Júnior Mujica, insistió en que hay que “demoler” el Estado burgués porque es un modelo que no corresponde con el revolucionario. “(Hugo) Chávez lo decía: ‘Hay que demoler las estructuras burguesas del capitalismo. Empezando por el individualismo, característica del capitalismo. (…) ¿Cómo hacemos para crear los autogobiernos?”.

Propuso la transferencia de la propiedad de la tierra a las comunas y señaló que en su gestión está trabajando para la entrega de la propiedad al pueblo.

“¿Cómo es posible que una comunidad que tiene 65 años en el casco urbano no sea propietaria de la tierra?, sino la Alcaldía. Y se le llame tierras ejidas. Me decían que era imposible transferirlas, y algunos concejales nuestros se confundieron con el discurso (…). Decían que yo no las podía entregar sino que las tenía que vender, y dice: las venderé a 1 bolívar, y yo creo que en marzo estamos entregando 1.400 títulos de propiedad de tierras ejidas.”, expresó Mujica, refiriéndose al sector Los Rosales, donde serán entregados los títulos a los propietarios de viviendas.

“Y voy más allá, tenemos que empezar a discutir que el pueblo tenga poder cuando ejerzamos la propiedad de los medios de producción y de la tierra”, agregó el Alcalde.

Durante el acto del Congreso de Comunas, el director de Alimentación de la Alcaldía Bolivariana de Jesús Enrique Lossada, Francisco Díaz, expuso los hechos de violencia por los que ha pasado el municipio y el alcalde Júnior Mujica desde noviembre de 2018, siendo Díaz una de las víctimas cuando el 6 de julio de 2019 recibió 11 impactos de bala por parte de sicarios, quedando gravemente herido.

A lo que la ministra Blanca Eekhout respondió: “Esta experiencia de resistencia ha sido ejemplar y tenemos que convertir a Francisco (Díaz), a Adalberto Meleán (fallecido en febrero de 2019). No se me puede olvidar el nombre porque a Adalberto tenemos que convertirlo en héroe de la revolución bolivariana, a David Mujica (fallecido en noviembre de 2018), tenemos que comenzar a hacer nuestras banderas con el nombre de nuestros compatriotas, porque eso es lo único que derrota el plan terrorista y de miedo, que se conviertan en bandera, no es tiempo de recular, este es el momento de echar pa’ adelante y la vida trasciende cuando se le honra. Ese joven, ese hombre, ese niño, ha honrado la vida de la Patria”.