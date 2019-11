10:00 AM

Twitter permitirá cambiar de cuenta al momento de responder

Nota de Prensa

Quizás muchos de ustedes aún no lo saben, pero twitter permitirá cambiar de cuenta al responder, si bien es cierto que hasta ahora, todos los usuarios de twitter, aunque posean varias cuentas instaladas en su app móvil, justo en el momento que van a realizar una determinada acción, en este caso sea cual sea, la misma se realiza con la cuenta en la que el usuario tenga la sesión activada en ese preciso momento, un ejemplo de ello es que si dicho usuario deja un comentario, este automáticamente se va a publicar con la cuenta con la que el mismo usuario haya iniciado sesión, sin tener la posibilidad de elegir.

Sin embargo, esto puede cambiar, puede que en las próximas semanas los usuarios que tengan varias cuentas de twitter instaladas en su aplicación móvil, podrán elegir por cual cuenta responder sin importar la cuenta en la que estén en ese momento, ya esta funcionalidad se encuentra disponible en TweetDeck y actualmente la misma esta en modo de prueba en twitter, ya algunos usuarios de esta popular app lo han reportado así.

Lo que claramente quiere decir que twitter esta en modo de prueba, es decir, está realizando algunas pruebas por medio de sus propios usuarios para determinar así si esta funcionalidad tendrá éxito o no, por ello es que actualmente algunos usuarios de esta red social en el momento que van a responder un mensaje, twitter les muestra un mensaje donde les indican que elijan con que cuenta quieren ellos responder, así que ellos pueden elegir sin problema alguno otra cuenta.

Esta red social no deja de sorprendernos, ahora los usuarios no solo podrán comprar seguidores twitter o responder hilos, entre otras cosas, sino que además podrán tener un mejor control de sus propias cuentas, cosa que sin duda alguna es genial, cabe señalar que esto es algo que otras redes sociales ya permiten hoy en día, una muestra de ello está en Facebook, la cual como muchos de nosotros ya sabemos permite elegir si contestar una publicación con el perfil personal o en su defecto con el de la página corporativa que se gestione, hoy en día esto no es posible en twitter, pero se espera que en el transcurso de unas semanas dicha funcionalidad ya este activa en esta red social.

Por los momentos no hay una confirmación oficial que venga de twitter, donde se explique el futuro lanzamiento oficial de esta funcionalidad, pero sin embargo parece más que lógico que esta se llegue a implementar muy pronto, ya que si esta se encuentra disponible en TweetDeck, el gestor multiplataforma de redes sociales que además es propiedad de twitter, también estará disponible en muy pronto en esta red social, e incluso es importante mencionar que la compañía por lo general añade periódicamente a la red social una que otras funciones incluidas en su gestor.

No esta demás explicar que esta nueva función de ser añadida a twitter resultará muy útil para las personas que posean varias cuentas instaladas en su app, pero claramente esta también supondrá la necesidad plena de un ejercicio extra de comprobación, esto debido a que podría ser más difícil equivocarse al responder y hacerlo con una cuenta que no era la que se quería utilizar en ese preciso momento.