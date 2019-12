08:43 AM

Top 5 programas de Adobe gratuitos

Para que pases el mínimo tiempo buscando programas gratuitos de Adobe, decidí presentar todas las formas posibles de conseguirlos sin violar la ley. Mis compañeros fotógrafos revelaron algunos métodos para obtener programas de Adobe de forma gratuita, mientras que otras opciones que descubrí en la red. De todos modos, todos ellos son fiables, legales y fáciles de repetir.

Después de probar todas las formas posibles, he compilado la lista de los 5 mejores programas gratuitos de Adobe que puede utilizar sin pagos ocultos o limitaciones funcionales.

1. Adobe CS2 (Desktop): para PCs obsoletos

Al darse cuenta de que el software antiguo ya no puede competir con los nuevos programas (tras el lanzamiento de Creative Cloud), la empresa decidió distribuir sus productos antiguos, es decir, la versión Adobe CS2, de forma totalmente gratuita. Esta lista incluye Adobe Creative Suite, InDesign CS2, Photoshop CS2, Photoshop Elements, Adobe Premiere Pro, Acrobat 3D, Acrobat Standard, Acrobat Pro, Audition, GoLive, Illustrator, InCopy.

Algunos usuarios se sienten un poco decepcionados, ya que piensan que usar programas tan obsoletos es una pérdida de tiempo. Sin embargo, este tipo de software todavía puede ofrecer muchas herramientas potentes para la edición de imágenes, y una frecuente consulta de búsqueda de Google "Cómo descargar CS6 de forma gratuita” lo demuestra.

Descargando versiones anteriores de Adobe, puede recortar y formatear imágenes, retocarlas un poco, añadir y configurar texto, pegar una pista, etc. Además, estos programas gratuitos de Adobe serán una opción ideal para aquellos que utilicen "ordenadores de los años 2000".

Por supuesto, no tendrás ninguna de las herramientas de las que Creative Cloud puede presumir. Además, tendrás que aguantar todos los errores que no hayan sido corregidos.

Para obtener Adobe CS 2, siga estos pasos:

PASO 1. Abra la página principal, desplácese hasta el final y encuentre la sección "Descargar e instalar".

PASO 2. Elija la página de descarga del paquete de CS 2.

PASO 3. Busque la versión correspondiente a los requisitos de su sistema y haga clic en "Aceptar".

PASO 4. Descargue el cliente e instale. ¡Hecho!

Si ha seleccionado la versión de Adobe CS 2, tenga en cuenta las reglas de compatibilidad:

Mac OS X v.10.2.8 - v 10.3.8

Microsoft® Windows® 2000 / Windows XP

Esta versión de Adobe funciona sin problemas sólo con estos sistemas operativos. Si tiene versiones de SO más recientes, prepárese para experimentar un rendimiento un poco más lento. En algunos casos, ni siquiera podrá instalar el software.

2. Photoshop Express (Web): Para corrección rápida y automática

¿No sabía que el editor de imágenes de Photoshop está disponible como versión Web completamente gratis? En términos de usabilidad, prácticamente no difiere de la versión móvil, pero las capacidades y la funcionalidad son más potentes.

En Photoshop Express (web), puede realizar no sólo la edición básica de fotos, sino también la corrección de color - aplicar un filtro o efecto, suavizar la piel y eliminar granos/arrugas, hacer autocorrección de ojos (eliminar enrojecimiento), blanquear dientes, añadir sobreimpresiones y texto, crear un banner o algo parecido a una marca de agua.

Muchas de las funciones de este programa gratuito de Adobe se copiaron de la versión anterior, Photoshop CC desktop, pero se presentaron en forma de deslizadores (para simplificar el trabajo), por lo que su funcionalidad es superior a todas las alternativas gratuitas.

A pesar de todas sus ventajas, el editor de imágenes tiene algunas limitaciones. La peor es la falta de soporte para los diferentes formatos. Sólo se puede trabajar con JPGs y PNGs.

No es posible editar archivos RAW y PSD. Además, no puedes editar tus imágenes por lotes. En realidad, no hay posibilidad de abrir varias fotos a la vez en ventanas separadas y editarlas sucesivamente (lo que permite Photoshop CC).

Para poder ejecutar el software, es necesario instalar el Flash Player. Sin embargo, Adobe planea dejar de soportar este plug-in pronto. Todavía no está claro si los chicos de Adobe encontrarán un método alternativo o simplemente cerrarán este programa gratuito de Adobe.

3. Lightroom CC (móvil): Para la corrección de color profundo

Lightroom CC es muy popular entre los fotógrafos aficionados interesados en cambiar varias imágenes a la vez desde su smartphone/iPad.

Además de la versión de escritorio, mobile one ofrece muchas herramientas avanzadas para la corrección del color: tintes separados, curvas, reducción de ruido, filtros radiales/gradientes, HSL y más. Además, este programa gratuito de Adobe se basa en una técnica de edición no destructiva, que le permite deshacer cualquier cambio realizado en la foto incluso después de cerrar y volver a abrir la aplicación.

Las personas interesadas en cómo descargar Lightroom de forma gratuita no sólo por sus herramientas avanzadas. Muchos usuarios realmente aprecian la posibilidad de utilizar presets ya preparados, así como de crear sus propios filtros.

Aunque una versión móvil tiene muchas características poderosas para impresionar a los usuarios, los desarrolladores integraron las funciones más interesantes en la versión Pro. Entre ellas se incluyen Healing Brush, corrección selectiva, geometría, procesamiento por lotes e integración con otros productos de Adobe y almacenamiento Creative Cloud.

El editor de imágenes está disponible tanto para Android como para iOS. Puedes encontrarlo en tu tienda e instalarlo gratis.

4. Premiere Clip (Móvil): Para edición automática de vídeo

Premiere Clip es la mejor aplicación gratuita de Adobe para móviles, con la que puede editar sus vídeos. En términos de funcionalidad y características, la aplicación se parece a After Effects.

Premiere Clip ofrece todas las herramientas necesarias para subir música, aplicar varios filtros, combinar audio, alterar transiciones de vídeo, etc. También es posible ajustar las luces, la exposición y las sombras de un clip determinado.

Aquí puede encontrar toda una gama de herramientas de corrección de color. Mi favorito es "Sincronización con la música". Al activar esta función, puede recortar el clip para que coincida con el audio elegido.

Lo que realmente irrita es que Premiere Clip sólo funciona con una capa, mientras que la versión de escritorio de After Effects ofrece edición de secuencias en capas. Esa es probablemente la razón principal, mientras que los especialistas en edición de vídeo eligen este último software y buscan posibles formas de descargar After Effects de forma gratuita.

La edición en una sola capa complica enormemente el flujo de trabajo. Por ejemplo, las cabeceras que añada sólo se pueden mostrar en un fondo de color. Puede descargar fácilmente Premiere Clip desde la web y utilizarlo tanto en Android como en iOS.

5. Dibujo del Ilustrador (Móvil): Para principiantes y artistas móviles avanzados

Illustrator Draw es una aplicación de dibujo intuitiva y avanzada, adecuada tanto para principiantes como para artistas móviles avanzados.

Entre las herramientas, usted puede encontrar 6 tipos de cepillos personalizados. Según sus necesidades, puede elegir un pincel adecuado y cambiar su tamaño, dureza, color, transparencia o intensidad. Además de los pinceles, existen otras herramientas interesantes, como "Shape Lines". Esta herramienta permite crear una línea perfectamente recta, por ejemplo, para un cuadrado o un triángulo.

Además de la funcionalidad principal, Illustrator Draw ofrece una red social/plataforma integrada adicional donde puede ver el trabajo de otros artistas, evaluarlos e incluso utilizarlos para realizar correcciones adicionales. No muchos programas gratuitos de Adobe pueden ofrecer esta posibilidad.

En cuanto a los defectos, puedo notar una interfaz mal optimizada para pantallas pequeñas. Probé la aplicación en mi tableta, pero si usas iPhone SE, no será muy conveniente dibujar en esta aplicación.

Similar a las aplicaciones mencionadas anteriormente, puedes descargarlo de una tienda en línea y utilizarlo en tu gadget de Android o iOS de forma gratuita.

¿Por qué no debo descargar Adobe Programs Torrent?

Aunque cada vez más personas están aprendiendo a obtener programas de Adobe de forma gratuita, todavía hay un gran porcentaje de usuarios que optan por el software pirata. Para algunos de ellos, esto es sólo un comportamiento habitual, mientras que otros no quieren pagar por los productos que nunca se distribuyen de forma gratuita.

¿Es realmente una decisión razonable descargar software no oficial?

¿Existe algún riesgo? ¡Vamos a averiguarlo!

En primer lugar, en el momento en que haces clic en el enlace de descarga ilegal, te unes a las filas de los delincuentes. Por lo tanto, no se sorprenda cuando su tribunal local lo demande y lo haga pagar de $1000 a $20000.

No es una perspectiva agradable, ¿verdad? Una consecuencia aún más aterradora es el encarcelamiento de hasta cinco años.

Si usted piensa que nadie se enterará de sus acciones ilegales, lo cual es, en realidad, falso, hay otra cosa que puede impedirle usar programas gratuitos de Adobe pirateados: ¡la seguridad de su PC! La gente que hackea varios programas a veces no puede resistirse a integrar un virus peligroso en el producto agrietado, con el que infectará su equipo después de instalar un archivo torrent.

Los problemas pueden ser diferentes - aplicaciones molestas o pérdida de datos y copia. ¿Verdaderamente vale la pena lidiar con estos problemas si ahorra dinero en un programa oficial? ¡Piénsalo dos veces!