TPV: en qué consiste realmente y por qué resulta tan necesario

Nota de prensa

Las tiendas online tienen ante sí una amplia gama de soluciones tecnológicas para gestionar mejor el negocio y agilizar las tareas del día a día. Pues bien, precisamente de una de ellas es de lo que vamos a hablar en las siguientes líneas: el TPV o terminal de punto de venta (más información en Shopify y TPV).

Concretamente nos referiremos al TPV virtual, que es la versión online de este terminal de punto de venta, o sea, del datafono que toda la vida hemos visto en los establecimientos físicos, y en el cual los clientes introducen su tarjeta de crédito para hacer su pago.

Si tienes algunas ideas para vender cosas y estás planteándote la posibilidad de crear tu propio ecommerce, no debes perderte la información que encontrarás a continuación.

De qué forma se contrata un TPV

Como ocurre en el caso de las tiendas físicas que desean implantar un TPV clásico, para utilizar el software TPV hay que contratarlo a través de una entidad bancaria, dado que tiene que ir asociado necesariamente a una cuenta de ese banco. Por otra parte, un TPV virtual suele permitir utilizar cualquier VISA o Mastercard, si bien lo mejor es cerciorarse de este extremo en el propio banco.

Pues bien, en la cuenta del banco se abonarán los pagos que se hagan en la tienda online. Si ya se tiene una y se desea vincular a esta, no hay ningún problema si no es imprescindible abrir una nueva. En uno y otro caso hay que hablar con la entidad para aclarar cuál es el precio del servicio, puesto que no es gratuito.

Estos costes suelen consistir en un importe por apertura, comisiones cada vez que se utiliza el TPV virtual y un coste de mantenimiento mensual.

Ventajas del TPV virtual

Sin duda alguna, el TPV virtual cuenta con interesantes ventajas para un comercio electrónico, si bien cabría destacar las siguientes.

Es un medio de pago seguro

Tanto es así que se trata de uno de los sistemas de pago que inspira mayor confianza al comprador, puesto que este puede hacer el pago en un entorno seguro garantizado por el encriptado de la información, mediante certificados de seguridad SSL, por ejemplo.

Los usuarios del ecommerce lo utilizan con frecuencia

Prácticamente todo el mundo dispone de una tarjeta de crédito o débito, y tiene la costumbre de utilizarla. Además, el TPV virtual normalmente acepta casi todos los tipos de tarjeta.

Desciende la morosidad

Los cargos se realizan en la cuenta de los compradores al instante, por lo que la morosidad prácticamente es nula.

El proceso es completamente online

Los usuarios no tienen que realizar ninguna acción, ya que el pago es totalmente online.

Administración vía web

Finalmente, el TPV virtual de al vendedor la posibilidad de acceder a un módulo de administración web, en el que pueden realizar distintas acciones, por ejemplo consultar los pagos recibidos, realizar distintas acciones, etc.