México contará con un nuevo estadio de eSports para la competencia de League of Legends

Nota de Prensa

A partir de 2020, las operaciones de Riot Games para LoL tendrán como sede la ciudad de México.

Ante el constante crecimiento de los ecosistemas de eSports no solo en países como Estados Unidos o Japón, sino también en Latinoamérica, Riot Games consideró llevar la Liga Latinoamericana de League of Legends a un nuevo espacio exclusivo para torneos de eSports.

Este nuevo estadio de eSports viene siendo construido con el apoyo de Arena: The Place To Play y Azteca TV. Tendrá una capacidad para 100 personas y será sede con preferencia de torneos del título de Riot Games, los que serán transmitidos por la propia televisora mexicana. No obstante, estará disponible también para otras competiciones digitales.

“Tomamos una sala de Cinemex y la desmontamos, añadiendo todo el equipo tecnológico propio de un estadio. La gran ventaja es que nos apoyamos de la infraestructura del cine con sus propios servicios para hospedar las competencias de la Liga Latinoamericana de League of Legends hasta 2022, que tendrá a los eSports con estadio en México. Sin embargo, puede albergar otro tipo de eventos en fechas donde no se esté jugando la liga”, señaló Luis Fernando Martínez, subdirector de Arena: The Place to Play.

Este recinto se abrirá el año próximo y estará ubicado en la plaza Artz Pedregal. Esta es una muestra de que el mercado mexicano es un segmento importante del gaming y, por consecuencia, otorga una gran oportunidad para marcas que deseen otorgar un estatus oficial a la profesión de videojugador.

“En México hay 70 millones de gamers, de los cuales 13% juega en línea. Además, es un mercado que esperamos alcance los 30 mil millones de pesos generados en el país para 2020. La oportunidad de las marcas es ahora, pues así pueden acercarse a audiencias jóvenes y conocer sus intereses”, señaló Ernesto Piedras, CEO de The Competitive Intelligence Unit.

El ejecutivo resaltó que la importancia de la entrada de marcas a esta competencia requiere ser cuidadosa, pues no es solo colocar las mismas sin criterio alguno, ya que esto puede propiciar un sentimiento de intrusión. Es vital que entienda las necesidades de la audiencia y apele al factor social y cultural para que se le deje de satanizar.

“El usuario demanda acompañamiento social y cultural para que se le deje de satanizar. Las marcas deben acompañar a los jugadores, hacerlos sentir que son parte de una industria importante y fijar la postura de que su trabajo es relevante”, apuntó.

Piedras también manifestó la importancia del apoyo que requiere un gamer, no solo de las marcas que lo auspician, sino también de su propia familia para seguir en el terreno competitivo.

Se espera que la inclusión del nuevo estadio de eSports en México sea solo el inicio del crecimiento en infraestructura de la industria de los videojuegos en Latinoamérica y próximamente se dé la posibilidad de inaugurar otros nuevos recintos a lo largo del continente, que ya suma miles y miles de adeptos en el rubro del gaming y las apuestas esports.

“Es importante el apoyo que se obtiene en casa y entender que los videojuegos no forzosamente son negativos. El gaming, como todo, puede ser bueno o malo dependiendo del enfoque que se le dé y de uso responsable”, señaló.