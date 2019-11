Duras críticas recibe la primera camioneta eléctrica de Tesla: Cybertruck

La presentación de la camioneta eléctrica de Tesla Inc, un vehículo con una carrocería gris metálico de diseño angular futurista que se asemeja a un blindado, sufrió un revés el viernes cuando el “vidrio blindado” se trizó en una prueba, pero fue el aspecto del vehículo lo que preocupó a Wall Street.

En la esperada presentación, el jefe de Tesla, Elon Musk, había criticado el diseño, la potencia y la durabilidad de los camiones convencionales, solo para ser avergonzado cuando se jactaba de las ventanas de su nuevo vehículo.

“Oh, Dios mío. Tal vez eso fue un poco duro”, dijo Musk cuando su jefe de diseño, Franz von Holzhausen, rompió la ventana del lado del conductor con una bola de metal, parte de una serie de pruebas.

Von Holzhausen disparó otro tiro a una ventana trasera que se agrietó.

El vehículo es el primer intento de Tesla por ingresar al sector de las camionetas, un mercado dominado por la F-150 de Ford Motor Co, junto a modelos de General Motors Co y Fiat Chrysler Automobiles NV.

Algunos analistas de Wall Street elogiaron el lanzamiento el viernes, pero otros dudan del atractivo del diseño futurista. Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos caían un 6,5% a 331,98 dólares.

Con un precio que va desde los 39.900 dólares, la Cybertruck es menos costosa que lo estimado inicialmente, pero su inusual diseño podría limitar las ventas en un segmento popular que ha sido símbolo de un estilo de vida estadounidense práctico y rudo.

En el evento de lanzamiento en Los Ángeles, el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo que otras versiones tendrán precios de 49.900 y 69.900 dólares y agregó que el modelo más costoso ofrecerá un rango de desplazamiento de 800 kilómetros. En comparación, el actual rango máximo de un vehículo Tesla es de 600 kilómetros para su sedán Model S.

Mala imagen en las redes

En las redes sociales, los usuarios lanzaron duras críticas al modelo de la camioneta de Tesla y algunos la calificaron como una “monstruosidad”.

“No es nada agrave para la vista. Parece una camioneta del 2030, no me agrada ni un poco, no es nada estética”, aseguró Walter Verse, en twitter.

“Es bastante fea y parece de muy mal gusto. Además, no parece nada resistente”, opinó Rever Pin, otro usuario.

“Es una camioneta o una tanqueta antizombies jajaja”, dijo otro usuario en Twitter.

Los memes también inundaron las redes y el propio internet.

I can’t believe Elon Musk stole the design for his new Cybertruck from the 1982 action “classic” Megaforce (I took the liberty of labeling them in case you couldn’t tell which was which). I wonder if it can deploy airfoils and fly, like the motorcycle in the movie?! pic.twitter.com/udVhM27R7o