Cómo descargar WhatsApp para Android, PC y tablet

Juan Antonio Fonseca Serrano

A día de hoy, la aplicación de mensajería instantánea gratuita más utilizada en los móviles de medio mundo. WhatsApp es una app que ya no falta en ningún terminal Android ni iOS gracias a las comodidades y facilidades que ofrece. Una herramienta de comunicación indispensable que llevamos siempre con nosotros y a cualquier hora del día.

Tan solo hay que ver los datos recogidos en enero de 2019 para dar buena constancia de ello. Según el estudio Digital 2019 Global Digital Overview, tan solo en el primer mes del año ya se registró un total de más de 1.500 millones de usuarios activos en la plataforma. Una enorme cifra que solo queda detrás de otros dos gigantes de internet, YouTube y Facebook.

Con lo popular que es, y lo útil que ha demostrado ser, es raro ver un dispositivo que no cuente con esta aplicación. Es posible que haya usuarios que no sepan cómo instalar WhatsApp para Android, PC y tablet, dado que a veces el proceso puede ser complicado para alguien sin conocimientos informáticos. Por eso, en esta guía vas a encontrar todo lo necesario para poder disfrutar de esta app sin problemas en tu dispositivo, sea del tipo que sea.

Descargar WhatsApp para Android

Descargar e instalar WhatsApp en Android es uno de los procesos más sencillos que puedes llevar a cabo. El procedimiento de descarga se reduce a entrar en Google Play Store, buscar la aplicación y pulsar un botón para obtenerla. No hace falta nada más.

Para que no haya margen de dudas, estos son los principales pasos a seguir para descargar WhatsApp para Android:

Con tu smartphone encendido, entra en el Play Store de Google. Ve a la barra de búsqueda de la parte superior y escribe "WhatsApp" en ella. Escoge el primer resultado y entra en su ficha. Pulsa el botón de "Descargar". Se llevará a cabo un proceso que terminará con la instalación de la app. Ya lo tienes.

El resto es muy simple. Tienes que abrir la app de mensajería y entrar en ella para crear una cuenta de usuario o vincular una ya existente. Entre los datos necesarios se te pedirá una fotografía para tu perfil y, también, un número de teléfono para la cuenta. Es así de simple.

Descargar WhatsApp para Tablet

Si vas a descargar WhatsApp para una tablet, debes saber que el proceso no es muy diferente al que hemos explicado en el caso de Android. Es cierto que, si tu tablet es un iPad, entonces sí que puede variar ligeramente, pero, como podrás ver, la diferencia es muy pequeña.

Vamos a explicar ahora qué pasos seguir para descargar WhatsApp en una tablet:

Entra en Play Store de Google si tu tablet es Android. Si es iOS, accede a la App Store. Ahora, escribe el nombre de la aplicación WhatsApp en la barra de búsqueda que aparece disponible en cualquiera de las dos tiendas. Escoge el primer resultado que aparezca por pantalla, el oficial. Después de hacer eso, tan solo pulsa el botón para realizar la descarga e instalación y espera a que termine el proceso automático.

Es así de sencillo y, como se ha explicado, apenas hay diferencias entre la versión para Android y la de iOS cuando se trata de instalar en una tablet. No es un programa exigente ni complicado a la hora de realizar su instalación.

Si no te convence este método, o buscas una alternativa, también puedes seguir las siguientes instrucciones para descargar WhatsApp para tablet de otras formas diferentes

Descargar WhatsApp para PC

En el caso del uso de WhatsApp para PC, es conveniente señalar que la opción que hay disponible no puede funcionar de forma autónoma. Necesita que haya una instalación en móviles o tablets que, además, esté activa. Si no, no vas a poder chatear en tu PC.

Para poder empezar a utilizar WhatsApp Web en tu ordenador, los pasos a seguir son los siguientes:

Abre el navegador web que suelas utilizar en tu ordenador y entra en whatsapp.com. Una vez en ella, accede al apartado de descargas y baja hasta ver la sección "Descargar WhatsApp para Mac o Windows". Ahí, escoge la versión que quieras y se descargará. Una vez descargada, ya la tienes en tu ordenador.

Es importante señalar que, cuando la tengas instalada, necesitas abrir la aplicación y sincronizarla con el WhatsApp de tu teléfono o tablet. Tendrás que escanear un código QR para poder hacerlo.

¿Cuándo puedo usar WhatsApp en PC?

Si recurres a la solución oficial, solo podrás usar WhatsApp para PC cuando tu móvil con WhatsApp esté conectado a internet y activo. Si no es así, la aplicación no te dejará chatear en el ordenador. Es una restricción impuesta por el equipo para obligar el uso de dispositivos smart.

Aunque hace poco se suspendieran miles de cuentas por culpa de una peligrosa broma pesada, WhatsApp sigue siendo la herramienta más utilizada en cuanto a mensajería instantánea. No importa el dispositivo en el que vayas a utilizarla, vas a tener total libertad para hacerlo, aunque es conveniente recordar lo que sucede en PC.

Por lo demás, puedes aprovechar la versatilidad de esta herramienta cuando y donde lo desees. Para hablar, para compartir documentos, para realizar videollamadas o para cualquier otra cosa, esta app es ideal.