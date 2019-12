08:00 AM

Aprende a descargar WhatsApp para PC

Redacción Web

Para nadie es un secreto que WhatsApp es una de las apps de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial, la cual como muchos de nosotros ya sabemos sirve para enviar textos, como todo tipo de contenido multimedia por medio de internet a los contactos que tengamos registrados en nuestra libreta telefónica, gracias a dicha aplicación nosotros hoy en día hemos realmente hemos ido cambiando la forma tradicional en la que enviábamos mensajes SMS por medio del servicio de telefonía móvil, pues ahora cuando queremos comunicarnos con alguien le enviamos un texto o directamente un audio por medio de WhatsApp.

No cabe duda alguna que para poder contar con dicha app de mensajería instantánea debemos contar primero con una conexión a internet, puesto a que esta hay que descargarla para poder utilizarla, una vez que la descargamos simplemente hay que registrar o crear nuestra cuenta usando nuestro número de teléfono celular, cabe señalar que hace tiempo atrás usar WhatsApp tenía un costo al año, este era mínimo, pero hoy en día usar este servicio no tiene ningún costo, cosa que es genial, además de ello, esta misma app ha logrado mejorar muchísimo con el tiempo, tanto en temas de funcionalidad como de seguridad, por suerte su uso también se ha facilitado en distintos tipos de dispositivos, una muestra de ello es que en la actualidad nosotros podemos descargar esta app en nuestro ordenador, e incluso hasta existe la posibilidad de usar WhatsApp Web.

Es importante mencionar que anteriormente si nosotros deseábamos utilizar esta app de mensajería instantánea en nuestra PC primero sí o sí necesitábamos instalar un emulador para Android, el cual resultaba ser para muchos un proceso laborioso solo para hacer uso de WhatsApp, además este era un método algo complicado para muchos de nosotros, sin embargo hoy en día esto no es necesario, así que descargar WhatsApp para PC es súper sencillo, ya que solo tendrás que descargas un programa y seguir unas simples instrucciones, si te interesa saber cómo descargar dicha app para tu ordenador, continúa leyendo este interesante post.

¿Ventajas de descargar WhatsApp en el ordenador?

Una buena ventaja para contar con esta app instalada en nuestro ordenador, es porque muchas veces estamos realizando alguna actividad en nuestra PC y en dicho momento estar pendiente del móvil nos resulta bastante molesto, entonces que mejor opción en este caso de poder contestar nuestros WhatsApp sin tener que estar pendiente del móvil al mismo tiempo que usamos la PC.

Además ¿a quién no le ha pasado que de un momento a otro se le pierde el móvil dentro de la casa y no sabe dónde está?, pues a todos en algún momento nos ha llegado a pasar, pero lo peor del caso es que en dicho momento quizás nos toque enviar un WhatsApp de urgencia, sin el móvil esto nos resultaría bastante difícil, pero hoy en día no, ya que podemos contar con esta popular app de mensajería instantánea en nuestra PC y de forma rápida como fácil.

E incluso está en una opción bastante ideal para aquellas personas que por "X o por Y" quedan unos días sin teléfono celular, pues esto significa que pueden seguir contando con el servicio en todo momento, claro siempre y cuando hayan creado su cuenta en la PC antes de perder su teléfono por ejemplo o simplemente comprando solo un chip lo podrán hacer.

¿Realmente si se puede descargar WhatsApp en la PC de forma fácil y rápida?

La verdad es que sí, hoy en día podemos si queremos descargar en un ordenador con Windows 10 la app de WhatsApp sin mucho problema, solo hay que descargar e instalar un programa de WhatsApp en este caso para Windows, una app que además podemos fácilmente instalar desde la tienda de apps, así que a continuación te vamos explicar paso a paso como hacerlo.

¿Cómo descargar la app de WhatsApp en nuestra PC?

1. Para empezar con la descarga solo debes entrar en la tienda de Google Play como lo haces normalmente y buscar la app de WhatsApp, una vez que la encuentres le das descargar.

2. En dicho momento podrás notar que la descarga comenzara de forma inmediata, una vez que finalice dicha descarga el proceso de su instalación será muy fácil, solo debes hacer doble clic en el ejecutable, bien sea desde la PC o desde nuestra carpeta de descargas, luego de unos pocos minutos notaras que la instalación finalizo.

3. El proceso de instalación resulta ser bastante simple, puesto a que ni siquiera requiere una nueva intervención del usuario, además la instalación finaliza en menos de un minuto, al terminar la instalación inicia de forma automática la app de WhatsApp mostrándonos así las instrucciones para iniciar sesión con nuestra propia cuenta, en dicho memento ya tendremos el icono de la app en nuestro escritorio, como el acceso directo al menú de inicio.

4. Seguido de ello solo debes entrar en la app y escanear el código QR usando la cámara trasera de tu móvil, desde "Ajustes > WhatsApp Web > +".

Otra opción para descarga WhatsApp a tu ordenador

Otra opción para ello está a través de WhatsApp Desktop, esta resulta ser una versión de WhatsApp que solo está disponible hoy en día para descargar por medio de la Microsoft Store, cabe señalar que dicha app solo fue creada para Windows 10, la misma que ya está disponible, así que no cabe la menor duda que en la actualidad existe una aplicación de WhatsApp que podemos llegar a instalar justo desde la tienda de Microsoft, así que si estas interesado en ello, solo debes entrar a tienda de Microsoft buscar dicha app, una vez que encuentres solo debes seleccionar el botón "Obtener", en seguida la app de WhatsApp se empezara a descargar en tu ordenador.