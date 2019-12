Apple, Amazon y Google se unen para crear productos compatibles de casa inteligente

Reuters

Amazon.com Inc, Apple Inc y Google de Alphabet Inc dijeron el miércoles que se unirán para sentar las bases de una mejor compatibilidad entre sus productos de casa inteligente.

Al proyecto, llamado “Casa conectada por IP”, también va a contribuir Zigbee Alliance, cuyos miembros incluyen a IKEA y a NXP Semiconductors, entre otras empresas.

La alianza apunta a facilitar que los fabricantes de dispositivos creen productos que sean compatibles con servicios de voz y de casa inteligente como Alexa, Siri y Asistente de Google.

Amazon había lanzado un iniciativa similar este año que le permite a los usuarios acceder a Alexa, a Cortana de Microsoft Corp y a otros múltiples servicios de asistente virtual controlado por voz usando un solo dispositivo.