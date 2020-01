Trucos: alivia el dolor de cabeza con estos 5 remedios prácticos

Se debe tener en cuenta que hay muchas maneras de reducir el dolor de cabeza con pequeñas acciones muy sencillas en el hogar.

09:05 AM / 08/01/2020

El dolor de cabeza es una afección común y frecuente en todo el mundo. Todos los días somos propensos a este tipo de malestar que dificulta las actividades que realizamos día a día.

La primera opción para aliviarnos suele ser la ingestión de fármacos; sin embargo, hay muchas maneras de reducirlo solo con pequeñas acciones en el hogar.

Cinco remedios para mitigar este malestar de manera natural son:

Tome agua

En ocasiones la deshidratación puede ser la causa de muchos dolores de cabeza. Es por ello que beber agua evitará o aminorará la gravedad de este.

Un estudio publicado en la revista Antioxidants destaca que "incluso una leve deshidratación puede alterar la forma en que las personas piensan y funcionan, haciéndolos sentir peor, con o sin dolor de cabeza", recogió Medical News Today.

De acuerdo a este medio, otra investigación publicada en el Journal of Evaluation in Clinical Practice detalló que beber agua no disminuía el tiempo que duraba un dolor de cabeza, pero hacía sentir mejor a quienes lo padecían.

Para mantenerse hidratado puede optarse por ingerir agua o consumir alimentos ricos en líquidos, como frutas o sopas.

Aplique compresas

Las compresas, tanto frías como caliente, son una de las formas más sencillas de calmar esa sensación punzante en la cabeza.

Si es fría, basta con colocar una bolsa de hielo u otro objeto frío en la cabeza o cuello para contraer los vasos sanguíneos y disminuir la inflamación; esto puede detener el dolor brevemente según Medical News Today.

El sitio web reseñó sobre una investigación que salió en el Hawai'i Journal of Medicine & Public Health la cual reveló que poner compresas de hielo en el cuello por media hora baja el dolor en personas que sufren de migrañas.

Ahora, si tu dolor de cabeza es debido a que los músculos están demasiado tensos, una compresa tibia los relajará y brindará alivio. Una toalla caliente o un baño tibio pueden funcionar para este fin.

Quite la presión de la cabeza

A veces, el dolor de cabeza tiene su origen en lo físico. Revise si no hay algo que ejerza demasiada presión sobre la cabeza tales como un moño, una cola de caballo, gorra o diadema muy apretada que lleve puesta por varias horas.

Apague las luces

Hay personas que sufren migrañas o jaquecas que se hacen sensibles a la luz. Las luces muy brillantes de la oficina o de algún dispositivo puede volver más crítico los síntomas.

Lo mejor será descansar en una habitación totalmente oscura o sin mucha luz mientras disminuye el dolor.

Té de hierbas

Al tomar un té no solo agregas agua a tu dieta, sino que también aprovechas los beneficios de la hierba que escojas. Por ejemplo, el té de jengibre puede suavizar la migraña.

Una investigación de 2013 develó que el polvo de jengibre posee efectos parecidos a un medicamento conocido para quitar las migrañas.

Otros tés que pueden ayudar son el de menta y manzanilla.