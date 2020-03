Tips para aplicar de forma adecuada el tinte en casa

El estilista Manuel Gómez cuenta todos sus consejos para aplicar exitosamente el tinte desde el hogar.

Por: Redacción Panorama 03:59 PM / 21/03/2020

Aplicar color en la peluquería puede ser costoso, por eso hacerlo en casa es una forma de ahorrar tiempo y dinero, sobre todo si se trata de retoque de raíces o cambios leves que no impliquen decoloración. Acá te acercamos tips para tener en cuenta a la hora de teñirte en casa y las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes. El estilista Manuel Gómez ofrece tips para algunas de esas dudas:

Para teñirse, ¿el cabello debe estar limpio o sucio?

Lo mejor es teñirlo de 24 a 48 horas después del último champú. Si está recién lavado, la fibra capilar se encuentra desprotegida; en cambio, luego de unos días, el pelo recupera sus aceites naturales, dando protección y una superficie más adherente para el color.

¿Cómo hacer para que la tintura dure más?

Tal como indica el párrafo anterior, para que dure más, el cabello no debe estar excesivamente limpio. Por otro lado, vale decir que el uso de champús anticaspa hace que el color se vaya más rápido, ya que son más abrasivos que los comunes. Tener un pelo sano, sin porosidades, también ayuda a que la tintura dure más tiempo adherida a la fibra capilar.

Consejos para evitar mancharse con el tinte

El primer lugar que corre el riesgo de teñirse por error es el rostro, en la zona del nacimiento del pelo. Para protegerse, se recomienda colocar un poquito de crema o vaselina alrededor de las raíces, en la frente, las orejas, el cuello y la nuca.

Para las manos, puedes usar los guantes que vienen en la caja, aunque suelen ser un poco grandes. Una alternativa mucho más práctica y cómoda (y valdrá la pena el gasto si te tiñes con frecuencia) son los guantes desechables, de uso quirúrgico.

También es fundamental preservar la ropa ante posibles salpicaduras. Usa una polera vieja que puedas arruinar o una toalla oscura.

¿Cómo quitar manchas de tinte de la ropa?

Si pese a todos los cuidados anteriores, se te ha pintado alguna prenda con el tinte, una solución es rociar la mancha con laca o fijador (si, el que se usa en el cabello) y dejar que se seque. Luego, se lava normalmente. Otra alternativa es echar unas gotas de limón, dejar actuar 5 minutos, ponerle leche fría y finalmente lavar.

Cómo dividir y sujetar el cabello para teñirlo

A menos que se tenga el pelo muy corto, será necesario sujetarlo para poder teñirse de la forma más homogénea posible. Evita usar pinzas de metal, ya que pueden reaccionar con el oxidante del tinte y cambiar el color.

Si bien no hay una regla, la forma prolija de aplicar el color es dividir la melena en cuatro: primero con raya al medio y luego de oreja a oreja. Mientras mantienes tres sectores sujetos con pinzas plásticas, vas dividiendo el pelo de la cuarta zona en franjas y colocas la tintura en las raíces. Así, hasta cubrir todo.

Tiempo de aplicación, ¿qué pasa si se deja el tinte más tiempo?

El tiempo debe contarse desde que terminas de aplicar el tinte y varía según el tono que se esté usando. Está indicado en las instrucciones del producto y no respetarlo puede hacer que el resultado varíe. Los expertos no llegan a un acuerdo sobre este punto, pero las consecuencias pueden ser desde un tono más oscuro, menor adherencia y hasta daño capilar.

Si sobra, ¿se puede guardar el tinte preparado?

Definitivamente no. Los tintes son químicos y una vez mezclados deben usarse en el momento. Si no se desecha, el envase corre riesgo de explotar. Y si eso no sucede, las consecuencias de colocar en el pelo una mezcla química después de tantos días, pueden ser serias y dañar el cabello.