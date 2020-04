Te mostramos 5 consejos para evitar enfermedades en las encías

La boca es la primera parte del sistema digestivo, por tanto, la salud bucal es primordial en la vida de hombres y mujeres. Conversamos con la odontóloga Sara Peña, quien nos explicó acerca de la enfermedad periodontal, que es una inflamación de las encías que ocasiona daños en los tejidos de sostén de los dientes con la consiguiente pérdida de las piezas.

La odontóloga detalló que la placa dental es una de las afecciones que actúa sobre las encías provocando la inflación o gingivitis y lesionando los tejidos de los dientes.

“Esta enfermedad esta dividida en tres etapas, en primer lugar se puede observar cuando no se remueve la placa dental mediante una técnica de cepillado, por lo tanto las encías que están en contacto con la placa dental presentan síntomas como el enrojecimiento, inflación y sangramiento al cepillarse, pero no se siente dolor, por eso mucha gente no le toma importancia a esto, cuando verdaderamente es preocupante porque es nuestra boca”, agregó.