Sorpresas y curiosidades del calzado

Nota de Prensa / Israel Guerra

Todo en este mundo puede sorprender, dependerá del punto de vista y del grado de curiosidad de las personas o de los secretos que se descubran. El zapato, el sector del calzado en general, también guarda una serie de curiosidades que merece la pena conocer para seguir asombrándonos de este universo tan extraño y excitante que habitamos

Un accesorio imprescindible para la vestimenta en la actualidad, representante de un estilo de vida en unos casos e icono de la belleza y de la elegancia en otros. Siempre hay un zapato con el que se siente identificado su portador o portadora. Cita una frase del famoso diseñador Manolo Blahnik ; “"Los hombres me dicen que salvo sus matrimonios. Les cuesta una fortuna en zapatos, pero es más barato que un divorcio"., como bien saben en Zanfi, la tienda online de zapatos para hombre, cuidados al máximo en cuanto a material, diseño y fabricación.

Pero, incluso este objeto de culto para muchos y útil para todos, guarda en su historia algunos sucesos sorprendentes, casos curiosos y anécdotas que a muchos lectores les agradará conocer y puede que, también, sacarles una sonrisa.

Algunas cosas que no sabes de los zapatos

Presentamos a continuación algunos de esos datos que pasan desapercibidos, pero que es interesante saber, que llenan de conocimiento y cultura mientras entretienen, sabiendo que es información que pocos conocen. Estas curiosidades se presentan a partir de sus fechas, desde las más antiguas a las más recientes.

La antigüedad de los zapatos

No, como cabe suponer, los zapatos no son nada nuevos. Pero no deja de sorprender que se ha calculado que hace, aproximadamente, unos 40.000 años que los antepasados nómadas ya usaban pieles atadas para proteger sus pies en sus largas migraciones.

Siempre los egipcios

Los egipcios, sea lo que sea, ya lo hacían. Así ocurre con el calzado y sus diseños, no en vano fueron los creadores de las sandalias. Las chanclas que después usarían los romanos para conquistar el mundo, los griegos para disertar sobre los orígenes del alma y de la materia, los japoneses para crear su imperio… tuvieron su origen en este sabio pueblo.

El primer estándar en las mediciones

Ahora existen dos formas de elegir el tamaño del zapato, según la talla europea o según la talla de Reino Unido. Pero, la primera vez que se estandarizó un modo de medir fue a principios del siglo XII, en Inglaterra, bajo el reinado de Eduardo II, quien declaró que tres semillas de trigo (un centímetro aproximadamente) sería la manera de calcular la medida de los zapatos.

Los tacones no siempre fueron un elemento femenino

Aunque, de nuevo, los egipcios ya solían usarlo, otras culturas y civilizaciones usaron el tacón alto para montar a caballo o, más recientemente, como herramienta para los actores. Pero, se considera que fue en el siglo XV cuando pasó a ser una prenda habitual en el vestir. El zapato de tacón lo usaban indistintamente hombres y mujeres, representando un símbolo de estatus social.

Los deportivos y la policía

Ya en la época moderna, cabe señalar que los zapatos deportivos, esos que ya forman parte del fondo de zapatera de cualquiera, los inventó un policía inglés en el siglo XIX. A sus zapatos de trabajo, les colocó unas zuelas de goma para no hacer ruido y capturar, de este modo, con más facilidad a los delincuentes que perseguía.

La coleccionista de zapatos que batió todas las marcas

Imelda Marcos, representante político de filipina (Gobernadora, ministra, Diputada, Embajadora) y esposa del dictador Ferdinand Marcos, decía que acumulaba en su palacio entre 1200 y 3000 pares de zapatos. En la actualidad, esta colección se ha convertido en el museo de zapatos más grande del mundo.

El par de zapatos (útiles) más grande del mundo

En el imaginario popular, cuando se piensa en unos zapatos grandes, rápidamente vienen a la cabeza los zapatones que usan los payasos. Pues bien, los que utiliza Sultán Kosen no tienen nada que envidiarles a los de los tradicionales cómicos, ya que usa un número 60. Y es que Sultán mide 2 metros y 51 cm de altura.

Los zapatos más caros

Existe un zapato que puede adquirirse en una tienda de Nueva York y cuyo valor se estima en 118 mil euros, son los zapatos más caros que se pueden comprar. Pero existen casos especiales, de zapatos que difícilmente se pueden adquirir, ya que se producen por encargo para ocasiones muy especiales. Valga como ejemplo el par que se vende en Dubái, hechos con oro de 15 kilates y 236 diamantes, y que alcanza la absurda cifra de 15 millones de euros.

Sexo y zapatos

No son pocas las personas que practican el retifismo, la parafilia que utiliza los zapatos como reclamo sexual. Pero, más allá de esta atracción puramente sexual, los zapatos han ocupado bastante a menudo un lugar dentro de esta simbología. De hecho, los tacones altos son para muchos un referente en este sentido. Desmond Morris, el famoso zoólogo, etólogo y escritor británico, autor del best seller el mono desnudo, señalaba que “la costumbre y moda de llevar zapatos de tacón alto aumenta la oscilación de la región glútea durante la locomoción, al alterar la posición normal”, lo que atraería la atención del individuo masculino.