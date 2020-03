Seis errores con el maquillaje que envejecen

¿Quién no ha buscado a través del maquillaje alguna vez quitarse alguno que otro año de encima?

Por: Agencias 08:00 AM / 20/03/2020

Estos errores comunes con el maquillaje te podrían estar sumando años. Por esta razón te damos trucos y consejos para corregirlos y quitarte esos años de encima que sin querer, te has puesto.

Muchas buscan quitarse años con maquillaje, con cremas que rellenan, difuminan o iluminan, sino a golpe de iluminador, colorete, corrector… ¡incluso con un simple gesto capilar! Todas estas cosas que te contamos te añaden años en la cédula de identidad.

Aquí algunos consejos para corregirlos:

ERROR #1: Elegir una base que no va con tu tono de piel

Ni más clara, ni más oscura. Ambas cosas añadirán madurez en tu piel. Que el tono del rostro no coincida con el de tu cuello es un error seguro que te sumará años sí o sí. Para acertar, prueba siempre la base de maquillaje antes en zonas como el pecho, nada de verlo en la mano. Un tono más claro hará tu piel más pálida y plana. Y más oscuro, añadirá sensación de pesadez en la piel.

ERROR #2: Labios demasiado oscuros

Partiendo de la base de que a medida que cumplimos años, se pierde definición y volumen natural en los labios, maquillarlos en tonos muy oscuros hace que se vean más pequeños y con menos volumen. Apuesta por tonos más claros, como los fucsias o los malva para añadir volumen visual, así como las ligeras capas de brillo en el centro. No quiere decir que no puedas usar los tonos vino. Si quieres usarlos, apuesta por una versión hidratante y no mate.

ERROR #3: Aplicar el colorete o blush demasiado abajo

Porque esto solo conseguirá que tu pómulo se vea caído y como consecuencia, te pondrás unos cuántos años más encima. Para dar definición y rejuvenecer el rostro, sonríe y marca la parte más elevada del pómulo.

¿Quieres encontrar tu tono ideal? Sigue este truco: pellizca tus pómulos. El color que aparezca cuando se sonrojen será el que tienes que buscar en forma de colorete. Ese será tu blush ideal.

ERROR #4: Delinear solo el párpado inferior

Es más fácil, pero sólo conseguirás hacer los ojos más pequeños y “arrastrar” tus facciones hacia abajo. Y en general, los ojos más pequeños añaden años. Así que pon en práctica todos los trucos que te hemos dado para hacerte la línea del ojo en el párpado superior y quita años. Por cierto, procura delinear la parte más fina en el comienzo del ojo y la gruesa al final para lograr alargar y levantar el ojo.

ERROR #5: No definir tus cejas

Simple y llana evolución. Después de tantos años de depilar las cejas, algunos pelos ya no vuelven a salir y la ceja va quedándose despoblada y pobre. Eso añade años. Definirlas, rellenarlas y añadirles color les devuelven vida y levantan el rostro.

ERROR #6: Cortarte demasiado el pelo… ¡o dejártelo demasiado largo!

Está claro que los excesos nunca fueron buenos. A no ser que tengas una forma de rostro privilegiada apta para un maquillaje atrevido, opta por medias melenas, súper favorecedoras y además, rejuvenecedoras de por sí. De lo contrario puede parecer que eres más mayor de lo que en realidad eres.

Y del mismo modo sucede con el pelo largo. Las melenas extra largas, mejor dejarlas en los 20 años. Con la de cortes de pelo que pueden sacar partido a tu look… Si te has quedado con ganas de más, puedes consultar otros artículos y consejos para cuidar tu piel.