¿Realmente puede provocar cáncer teñirse el cabello?

Elige productos profesionales y confía en expertos para proteger tu salud

12:08 PM / 29/12/2020

¿Estás pensando en innovar con el color de tu pelo? ¿Han aparecido las tan indeseables canas? ¿Necesitas un cambio radical en tu cabello y en tu vida? ¿Nunca te has teñido y no te atreves a hacerlo? ¿Te da miedo estropear tu melena? Continúa leyendo y resuelve todas tus dudas.

Cada vez son más las personas que se lanzan a teñirse el cabello, ya sea por estética o por necesidad. 8 de cada 10 mujeres, de edades muy variadas, confiesan haberse teñido el cabello alguna vez en la vida y por motivos muy diferentes como ocultar las canas o simplemente por cambiar de look. Tintes, baños de color, reflejos, mechas, balayages, decoloraciones… ¿Con cuál te quedas?

Pero, ¡los hombres tampoco se quedan atrás!. Desde hace años el mundo de la belleza masculina está cambiando y existen multitud de productos de cuidado y belleza para ellos. Los tintes, hoy en día, no son solo para mujeres.

Tipos de tintes de uso personal para el cabello y el riesgo para la salud general

¿Conoces la gran variedad de tintes disponibles en el mercado? En la actualidad existen varios tipos de tintes para el cabello más o menos agresivos por su composición, calidad y efecto: permanentes, semipermanentes y temporales. Como sus nombres indican, la principal diferencia entre ellos es su duración.

Pero, ¿te has preguntado qué riesgos conlleva aplicar tinte al cabello? Los efectos adversos sobre el cabello varían dependiendo de la regularidad con la que tiñas tu cabello. No es lo mismo teñirse el pelo una vez en tu vida que hacerlo cada mes.

Pero, además, no todos los tintes de pelo son iguales, los naturales siempre serán mucho más recomendables que los sintéticos. Los tintes naturales vegetales, como la henna o la camomila, son perfectos para personas alérgicas. Estos no estropean la estructura capilar, pero con los lavados se va perdiendo color.

Los químicos, por el contrario, sí alteran la estructura capilar, pero logran colores más duraderos a lo largo del tiempo. Además, al modificar la capa intermedia del pelo, aumentan la porosidad y, por tanto, debilitan el cabello. Esto provoca un aspecto seco y con poco brillo. ¿Con cuál te quedas? ¿Natural o sintético?

¿Los tintes capilares aumentan el riesgo de padecer cáncer?

¿Te preocupa poner en riesgo tu salud con la aplicación de tintes capilares? ¿No quieres dañar tu cuero cabelludo? Según un estudio realizado por el Instituto Nacional del Cáncer, los tintes cuentan con más de 5000 sustancias químicas diferentes, siendo algunas de ellas cancerígenas en animales. La composición de los tintes ha evolucionado y mejorado con el paso del tiempo, consiguiendo fórmulas menos agresivas tanto para el pelo, el cuero cabelludo y la salud en general.

Pero, ¿están los tintes asociados con un riesgo mayor de padecer cáncer en las personas? Existe la creencia popular de que teñirse el pelo puede aumentar la posibilidad de padecer cáncer y cada vez son más los estudios que se realizan para determinar si la exposición a dichas sustancias puede suponer un peligro para la salud a largo plazo.

Aunque los datos epidemiológicos disponibles sugieren una asociación entre el uso de productos para teñir el cabello y un mayor riesgo de cáncer (de vejiga), no existe la certeza absoluta. Por lo tanto, el vínculo entre el uso de tintes para el cabello y el desarrollo de cáncer en los humanos no es directo, ni se ha comprobado que el uso personal de productos de tinte para el cabello aumente el riesgo de cáncer en comparación con el no uso. Por ello, a pesar de haber varios estudios al respecto, cuentan con resultados contradictorios y poco esclarecedores.

Apuesta por productos profesionales y confía en expertos en salud capilar

Cualquier cabello debe contar con unos cuidados básicos para un aspecto saludable, de la raíz a las puntas, pero especialmente aquellas personas con el pelo teñido. Hoy en día existen multitud de champús, acondicionadores y aceites reparadores de líneas profesionales centradas en cabellos teñidos. Los productos y las marcas profesionales cuentan con mejores ingredientes y no están tan diluidos como los de los supermercados. Recibe resultados duraderos y terminarás ahorrando dinero a largo plazo.

Por todo lo anterior, te recomendamos apostar por tintes de calidad y confiar siempre en expertos cualificados y en continua formación para teñir tu cabello y protegerlo de cualquier daño. Con un correcto cuidado y mantenimiento puedes tener tu pelo como el primer día sin verse dañado. Dale a tu cabello el cuidado que se merece y consigue el color que tanto tiempo llevas buscando. Mantén tu melena saludable y brillante.

Recomendaciones de otros usuarios como tú

Confía en las opiniones de profesionales y de otros usuarios como tú que un día se atrevieron a cambiar su look. Accede a las valoraciones de personas reales a través de internet y apuesta por los mejores productos del mercado del momento. Protege, repara y cuida tu pelo. ¿A qué esperas?

Imagen de portada: Perfect Hair.