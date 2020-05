Prepara el caramelo líquido del quesillo a la perfección con estos tips

Preparando esta receta tu caramelo quedará en su punto, líquido, delicioso y no se endurecerá.

Por: Redacción Panorama 05:59 AM / 08/05/2020

¿Cuántas veces has intentado hacer caramelo y te queda duro o se quema? Con esta receta y estos tips tu caramelo quedará en su punto, líquido y sabroso.

El caramelo es delicioso y es ideal para quesillos, flanes y para acompañar cualquier tipo de preparación dulce. Además puedes controlar el punto de dorado si lo quieres más claro o más bien oscuro.

ALGUNOS CONSEJOS ANTES DE EMPEZAR:

Ten mucho cuidado con el caramelo, no lo toques con tus manos y no lo pruebes hasta que haya bajado la temperatura. Solo sigue el paso a paso y te quedará perfecto. Si vas a utilizarlo en alguna preparación que se va a hornear, trata de que la textura final sea bastante líquida para que no se endurezca.

Trabajar con caramelo no es cosa menor, si no se tiene cuidado al manipularlo puede ocasionar graves quemaduras. Por lo que es importante que tomes previsiones para que disfrutes el proceso.

INGREDIENTES:

200 gramos de azúcar blanca

1 vaso de agua y 4 cucharadas de agua

Puedes sustituir una de las cucharadas de agua por limón, naranja, café o vainilla para saborizar

PASO A PASO:

Calienta un vaso de agua en una olla. En otra olla, preferiblemente una gruesa, añade el azúcar y 4 cucharadas de agua a fuego medio y deja que pacientemente se vaya formando el caramelo. Cuando el azúcar se disuelva empezará poco a poco a cambiar de color. Vigila el caramelo en todo momento porque puede quemarse si te descuidas. Si se quema tendrá un color muy oscuro y estará amargo. Una vez el caramelo tenga un tono dorado, ponte un guante de cocina y agrega una cucharada del agua caliente que tienes en la otra olla. Continua añadiendo a cucharadas el resto del agua ´mientras revuelves. Mezcla hasta que esté todo bien incorporado y luego retira del fuego y deja enfriar.

TIPS E INFORMACIÓN ADICIONAL: