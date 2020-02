Pasos para superar el divorcio

Por diversos motivos en la actualidad los matrimonios suelen durar menos, es tanto así que muchos dicen que hay amores que duran menos que la fiesta de bodas

Por: Nota de prensa 06:30 AM / 06/02/2020

Para nadie es un secreto que la ruptura de un matrimonio es sin duda alguna un fuerte golpe emocional, sobre todo dependiendo de los motivos por los cuáles decidieron separarse de lleno, pero sean cuales sean los motivos el divorcio siempre resulta ser una experiencia muy dolorosa para ambos, por la que lastimosamente hoy en día tienen que sufrir las familia. Al decidir separase, no solamente se termina el matrimonio, sino también aquellos sueños como las esperanzas depositadas en esa relación, quizás por esta razón es que los divorcios tan muy dolorosos como difíciles de enfrentar o superar.

Por diversos motivos en la actualidad los matrimonios suelen durar menos, es tanto así que muchos dicen que hay amores que duran menos que la fiesta de bodas, así que no les queda de otra que divorciarse, una muestra de ello son los cientos de divorce in New York que son registrados cada año y aunque la tasa de separación en Estados Unidos ha disminuido desde el año 2016. Hay ciudades como Nueva York donde cada año ocurren muchísimos divorcios, pero sin alejarnos mucho del tema central, les queremos presentar a continuación los pasos a seguir para superar un divorcio de la mejor manera, sin más que acotar comencemos de lleno con el tema.

El primer paso y uno de los más importantes es aceptar el divorcio, todos estamos muy conscientes que superar un divorcio no es algo fácil que se vaya hacer de un día a otro, puesto a que en este momento sabemos que hay que empezar a dejar atrás todo lo vivido. Son muchos los recuerdos que llegan a nuestra mente, los que a pesar de ser bonitos recuerdos nos atormentan, simplemente nos hacen sufrir, así que aceptar que la relación llegó a su final no es sencillo para nadie, pero si es necesario, así que aunque te duela reconocerlo ya todo término, no huyas de tus emociones, aunque hoy sufras con el tiempo podrás recuperarse pero para ello tú debes ser fuerte y poner de tu parte.

Después del divorcio no te aísles, si te sientes mal y tienes ganas de llorar hazlo muchas veces, esto te hará sentir mejor, pero también será necesario que salgas con tus amigos, compartas con tu familia, les expreses tus sentimientos, pues si te abres con ellos a tal punto de decirles realmente cómo te sientes, creemos que esto te hará sentir muy bien.

Además, se ingenioso, aprovecha el divorcio para crecer, es decir, no te centres solo en llorar, pues simplemente busca la manera de superarte, de ser mejor persona, de crecer tanto en lo personal como en lo laboral, toma todo ese dolor y utilizarlo para motivarte cada día.

Empieza hacer con más frecuencia las cosas que te gustan, es decir, si te fascina ir al cine con tus amigos, si te gusta hacer ejercicio o viajar, puedes hacerlo, ya que cuando nosotros hacemos algo que realmente nos gusta, disfrutamos tanto del momento, que nos desconectamos del mundo y nos olvidamos de las cosas que nos hacen sufrir, además si lo haces con frecuencia creemos que el día que menos lo esperes ya habrás superado el divorcio.

No busques una nueva pareja tan rápido, muchas personas comenten ese error y luego terminan arrepentidos, ya que quizás en el momento por el dolor ven como la mejor solución sacar un clavo con otro clavo, pero en realidad esto no es tan fácil, ya que como tu no has terminado de superar tu relación anterior, estarás sufriendo y harás sufrir a otra persona que no tiene la culpa. Además en este caso a si no lo quieras no vas a poder olvidar tu pasado, ya que esa nueva persona que dejas entrar a tu vida, te recordará con cada acción las cosas buenas o malas que hacia tu es pareja, es decir, si tu nueva pareja te lleva a cenar a equis lugar, rápidamente recordarás cuando tú ibas a cenar con tu ex pareja en esos lugares, cosa que te deprimirá, así que evita emparejarte con alguien en este doloroso proceso.

Lo mejor que puedes hacer es captar que ya terminaron y que esto fue lo mejor para ambos, buscar la forma de superarte cada día más, de crecer como persona, trata de disfrutar al máximo las cosas que te gusta hacer, sal con tus amigos o familiares con más frecuencia, haz cosas nuevas que te generen experiencias inolvidables; todo esto hará que poco a poco tú superes correctamente tu divorcio. Recuerda que no hay un método que te ayude a superarlo de una vez, quizás hoy creas que es el fin del mundo para ti, pero con el pasar del tiempo te darás cuenta que no fue así.