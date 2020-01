Muertes por cáncer de pulmón se reducen más 50% en hombres en EE UU

Según un reporte de la agencia Bloomberg, las tasas de mortalidad por cáncer de próstata se han nivelado recientemente después de un período de disminución.

Por: Redacción Web 02:08 AM / 08/01/2020

La tasa de mortalidad por cáncer en los EE UU fue la que más descenso registró, ya que los avances en los tratamientos para los tumores de pulmón, como la cirugía asistida por video, ayudaron a prolongar la vida de los pacientes.

De acuerdo con un reporte de la agencia de noticias Bloomberg, la tasa de mortalidad por cáncer ha disminuido gradualmente durante 26 años, gracias en gran parte a que menos personas fuman cigarrillos. Pero de 2016 a 2017, el período más reciente disponible, se redujo en un 2.2%, la mayor cantidad en un solo año, según un informe publicado el miércoles por la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Eso se compara con una disminución anual promedio de 1.5% durante la década.

La agencia de noticias cita que la caída se traduce en aproximadamente 2,9 millones menos de muertes por cáncer de las que hubieran ocurrido si las tasas de mortalidad hubieran permanecido en su punto máximo. Para el cáncer de pulmón específicamente, la tasa de mortalidad disminuyó un 4,3% anual entre 2013 y 2017.

"Realmente es el cáncer de pulmón lo que está impulsando esto", dijo Rebecca Siegel, directora científica de investigación de vigilancia de la American Cancer Society y autora principal del nuevo estudio. “Encontramos aumentos en la supervivencia del cáncer de pulmón en todas las etapas del diagnóstico”.

En general, las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón han disminuido en un 51% para los hombres desde su pico en 1990, y en un 26% para las mujeres desde su pico en 2002.

El cáncer de pulmón todavía mata a muchas más personas que cualquier otro tumor. Causará más de 135,000 muertes este año, aproximadamente el 22% de todas las muertes por cáncer, estima la American Cancer Society.

Estimaciones hechas para el año 2019, la Sociedad Americana Contra El Cáncer para este caso diagnosticaría alrededor de 228.150 nuevos casos de cáncer de pulmón (116,440 hombres y 111,710 mujeres). Al menos 142,670 personas morirán a causa de cáncer de pulmón (76,650 hombres y 66,020 mujeres)

Existe la posibilidad de más progreso en futuros informes. Esto se debe a que las estadísticas más recientes sobre la tasa de mortalidad solo llegan hasta 2017, y es probable que no incluyan el impacto potencial en la mortalidad por cáncer de pulmón de medicamentos de inmunoterapia como Keytruda de Merck & Co. y Opdivo de Bristol-Myers Squibb Co. Esos tipos de los medicamentos han conducido a mejoras rápidas en las tasas de mortalidad por melanoma, pero solo se usaron ampliamente en el cáncer de pulmón en los últimos años.

El informe, basado en datos del gobierno de EE UU, no es una buena noticia. Las tasas de mortalidad por cáncer de próstata se han nivelado recientemente después de un período de disminución. Eso puede deberse a que muchos médicos dejaron de usar la controvertida prueba de antígeno prostático específico, o PSA, que puede detectar la enfermedad pero puede llevar a un tratamiento excesivo de los hombres que nunca murieron por sus tumores, dijo Siegel.