Mira estas 5 curiosidades de las fresas que te sorprenderán

Es una fruta que tiene un alto valor nutricional.

Por: Agencias 05:48 PM / 28/01/2020

Las fresas son una de las frutas más deliciosas y consumidas a nivel mundial, tanto por mayores como por pequeños. Con un valor nutricional muy alto, son fantásticas para cuidar la salud física y mental.

A continuación te contamos las curiosidades de las fresas más interesantes, según el portal OK Diario.

Rosas

¿Qué tienen que ver las fresas y las rosas? La verdad es que mucho ya que pertenecen a la misma familia. Sí, las fresas forman parte de la familia de las rosáceas, un grupo muy diverso de plantas entre las que se incluyen diversos árboles frutales: perales, cerezos, manzanos…

Semilla

Una de las principales curiosidades de las fresas es que pueden contener más de 200 semillas. La razón es que son un conjunto de frutos a partir de la fecundación, conservando las semillas de diferentes ovarios en el exterior.

Vitamina C

Siempre hemos oído decir que las naranjas son las que mayor cantidad de vitamina C tienen. Pero, ¿sabías que son las fresas la que más vitamina C tienen respecto a su peso? Hay algunas variedades que por cada 100 gramos aportan nada más y nada menos que 75 miligramos de vitamina C.

Hipertensión

La hipertensión es una de las enfermedades más comunes de todo el mundo. Las fresas son muy ricas en vitaminas del fripo B, además de otros nutrientes, así que son fantásticas para regular los niveles de presión arterial.

Salud bucodental

Las fresas son las que más cuidan la salud de los dientes, y de la boca en general. Combaten la placa dental y evitan eld esgaste del esmalte dental. Además, gracias a su alto contenido en fósforo, magnesio y calcio, las fresas favorecen la remineralización de los dientes.