Mira cómo preparar una mascarilla casera para hidratar y nutrir la piel del rostro

Los ingrediente naturales tienen propiedades tan significativas como muchos productos de belleza.

Por Agencias 09:00 AM / 24/05/2020

No hay mucho que una buena mascarilla no pueda curar. Son tan asombrosas para eliminar el estrés de un día horrible en la oficina como para desterrar parches resecos y antiestéticos, minimizar los poros y eliminar las imperfecciones.

Pero en lugar de asaltar el salón de belleza para su próxima reparación, es posible que desee mirar un poco más cerca de casa porque los ingredientes humildes tienen propiedades exfoliantes a la par con montones de productos para el cuidado de la piel.

Por ejemplo, una frente escamosa no es una buena apariencia, pero si su humectante actual no está haciendo mucho para calmar su piel seca, no busque más que este trío para hidratarse y nutrirse.

Que necesitas:

- 1/2 aguacate.

- 1 cucharada de miel.

- Un puñado de avena o salvado de avena.

Cómo funciona:

Sí, suena como un desayuno digno de pero abstenerse de burlarse de los ingredientes por un segundo, porque funcionarán mucho mejor en toda su cara.

Según la cofundadora de Clean Beauty, Dominika Minarovic, la miel es un excelente humectante, lo que significa que ayuda a la piel a retener la humedad sin sentirse grasosa, pero eso no es todo. "Es un ingrediente maravilloso", dijo Dominika a Elle. “Masajeado en las áreas afectadas, ayuda con la aparición de cicatrices y aumenta tanto la curación como la regeneración de los tejidos”.

¿Y si quieres intensificar tu juego de mascarillas? Mezclarlo con avena, un ingrediente que incluso las marcas de belleza como Garnier empaquetan en sus humectantes.

"La avena tiene propiedades curativas e hidratantes", explica. "También son brillantes para nutrir, calmar y calmar la piel".

Y gracias a los aceites ultra nutritivos, la adición de puré de aguacate eliminará cualquier aspereza, dejando su piel suave como la seda. Si no tiene ninguno en casa, sustitúyalo por 3 cucharadas de leche.

"Agregar leche, que contiene ácido láctico, exfoliará suavemente la piel y la iluminará sin irritación”, sostuvo Lorraine Scrivener, experta en piel y directora de Eden Skin Clinic.

Cuando tenga todo a la mano, mezcle bien, aplique en el rostro y déjelo actuar durante 15 minutos.