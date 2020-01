Mejore su cuadro gripal con estos alimentos

La buena elección de los alimentos es un plus para prevenir y mejorar las enfermedades.

Escoger bien lo que se debe comer durante un episodio de gripe o de resfriado, puede ayudar a mejorar el bienestar del niño, adulto o anciano, esto debido a que ayudan a disminuir los síntomas como fiebre, congestión nasal, dolor en el cuerpo y la sensación de cansancio.

Durante la gripe es importante aumentar la ingestión de calorías y líquidos para disminuir la sensación de cansancio, debido a que el cuerpo aumenta el metabolismo para compensar el desgaste que tiene luchando contra la enfermedad y, además de esto, beber mucha agua aumenta la frecuencia urinaria, por lo que favorece a la liberación de toxinas a través de la orina, ayudando al organismo a librarse del virus.

Los mejores alimentos para comer mientras se tiene gripe son los tés, sopas, frutas y vegetales crudos o cocidos. Vea otros consejos para disminuir los síntomas de la gripe, según Tua Saúde.

Lo que debe comer durante la gripe o resfriados son alimentos como:

Sopa de verduras o caldo

Tomar una sopa ayuda a fluidificar las secreciones y a expectorar más fácilmente, ya que el vapor de estos alimentos que son consumidos calientes también ayudan a destapar la nariz.

El caldo de pollo o de gallina son excelentes opciones para la gripe, debido a que contienen vitamina A, C y E y proteínas, las cuales en conjunto ayudan al organismo a recuperar fuerzas y aumentar la resistencia del sistema inmune. Además de esto, la sopa contiene sodio que ayuda a la regulación de la temperatura corporal, siendo útil en casos de fiebre.

Té de hierbas

El té es un excelente remedio casero para la gripe porque además de hidratar es una bebida que se toma caliente y el vapor ayuda a descongestionar la nariz. Un excelente ejemplo es el té de manzanilla, equinácea, menta piperita y ginseng, los cuales pueden ser ingeridos o inhalados para ayudar a destapar la nariz. Para la inhalación, se debe preparar el té e inclinar la cabeza encima de la taza, respirando su vapor. Un excelente té para este uso es el de eucalipto.

El té de canela con miel también es una excelente opción porque posee propiedades medicinales antisépticas y antibacterianas que ayudan en el tratamiento de la gripe. Basta con hervir 1 taza de agua con 1 palo de canela y dejar reposar durante 5 minutos. Colar y tomar a continuación, de 3 a 4 veces al día.

La miel con propóleo puede añadirse al té para lubricar la garganta y disminuir la inflamación en caso de tener tos seca.

Yogur o leche fermentada

El consumo de yogures y de leches fermentadas con probióticos como lactobacilos y bifidobacterias durante la gripe, ayuda a mejorar la flora intestinal, fortaleciendo el sistema inmune al activar las células de defensa del organismo, acortando el tiempo de la gripe.

Condimentos que curan

Ajo, mostaza, pimienta son útiles para descongestionar la nariz y disolver el catarro y la flema, además tiene acción natural que reduce la fiebre y los dolores en el cuerpo. Por esto, utilice estos condimentos en las comidas mientras se encuentre engripado, incluyendo también carnes bajas en grasa que son excelente fuente de proteínas y quedan bien sabrosas cuando están bien condimentadas.

El romero, el orégano y la albahaca también son excelentes opciones para condimentar y combatir los síntomas de la gripe y resfriado.

Frutas y hortalizas

Las frutas y hortalizas aumentan la cantidad de agua, fibras y vitaminas C, A y zinc, haciendo con el cuerpo consiga reaccionar mejor al virus aumentando las defensas del organismo. Las más indicadas son las frutas cítricas por su elevado contenido en vitamina C como las fresas, las piñas y las naranjas. Vea otros alimentos ricos en vitamina C.

Las coles, zanahoria y tomates son fuentes de betacaroteno, actuando contra las infecciones y estimulando el sistema inmune.

La falta de apetito es un síntoma común en la gripe que hace con que la enfermedad se prolongue y, es por esto, el consumo de alimentos nutritivos, de fácil digestión y ricos en agua como los mencionados anteriormente, ayudarán en el proceso de recuperación de la gripe.