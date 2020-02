Mamografías no son útiles en mujeres de 75 años o mayores, según reveló un estudio

Los estudios muestran que desde los 50 años las mamografías previenen las muertes por cáncer de mama.

Por: Reuters 11:30 AM / 25/02/2020

Las mujeres de 75 años y mayores de esa edad no se benefician de las mamografías de detección periódicas, informaron investigadores, en un estudio que ofrece algunas de las primeras pruebas sobre si la detección tiene sentido en ese grupo etario.

Los estudios muestran que desde los 50 años las mamografías previenen las muertes por cáncer de mama, pero hasta ahora los médicos tenían poca evidencia sobre cuándo dejar de realizar el examen, escribió el doctor Otis Brawley, de la Universidad Johns Hopkins y ex director médico de la American Cancer Society.

“La investigación es importante porque un tercio de todas las mujeres estadounidenses que mueren de cáncer de seno son diagnosticadas después de los 70 años”, dijo Brawley en una entrevista telefónica sobre la investigación.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, que establece pautas de detección, actualmente declara que la evidencia es insuficiente para evaluar los daños y beneficios en mujeres de 75 años o más. Las recomendaciones para otros grupos varían.

Como resultado, alrededor del 52% de las mujeres en los Estados Unidos de 75 años o mayores todavía se hacen exámenes de mamografía con regularidad, según el artículo publicado el lunes en Annals of Internal Medicine.

“Muchas mujeres mayores de 75 y 80 están haciéndose mamografías”, dijo en una entrevista telefónica el autor del estudio, el doctor Xabier García-Albéniz, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, RTI Health Solutions y el Hospital General de Massachusetts.

Un procedimiento no ético

Brawley señaló que no se pueden realizar ensayos clínicos para proporcionar esa evidencia porque demasiadas personas están convencidas de los beneficios de la mamografía y considerarían que no es ético no realizar pruebas de detección.

García-Albéniz y sus colegas se propusieron proporcionar esa evidencia utilizando datos de reclamos del programa de seguro federal de Medicare para ancianos.

Estudiaron datos de más de 1 millón de mujeres de 70 a 84 años que se sometieron a mamografías entre 2000 y 2008. Las mujeres en el estudio tenían una esperanza de vida de al menos 10 años y ningún diagnóstico previo de cáncer de seno.

Descubrieron que en las mujeres de 70 a 74 años, el beneficio de la detección superaba los riesgos, que pueden incluir el sobrediagnóstico, el sobretratamiento y la ansiedad de un posible diagnóstico de cáncer de mama.

En las mujeres de 75 a 84 años, el examen no redujo sustancialmente el riesgo de morir de cáncer de seno.

La razón probable es que a los 75 años, las mujeres son más propensas a morir de enfermedades cardíacas o enfermedades neurológicas como la demencia que el cáncer de mama, dijeron los autores.

Brawley dijo que los hallazgos subrayan la necesidad de realizar más investigaciones para comprender el cáncer de seno en mujeres mayores y mejores tratamientos para las mujeres en este grupo etario.