Los seis errores que la mayoría comete al cocinar arroz

Aunque es un plato sumamente fácil de preparar, el arroz tiene sus trucos. En este artículo, los explicamos.

Por: E. García/ Agencias 01:11 PM / 05/01/2020

¿Estás cocinando el arroz de la manera correcta?

1. Estás cocinando el arroz en la olla equivocada

Siempre cocine su arroz en una olla de fondo pesado. Una olla con un fondo pesado retiene el calor mucho mejor y también puede dividir el calor mucho mejor. Una olla con un fondo delgado no dividirá proporcionalmente el calor, lo que significa que el medio, que está directamente sobre la llama de su estufa, se calentará mucho más que los exteriores. Por lo tanto, sería una buena idea invertir en una buena olla de fondo grueso. ¡Puedes usarlo para algo más que cocinar arroz!

2. No estás usando las proporciones correctas

El paquete puede sonar convincente al decirle qué hacer, pero seguir esas instrucciones no siempre proporcionará el resultado deseado. ¿Usar una marca de arroz con la que no estás familiarizado? Luego apéguese a estas proporciones: use 240 mililitros de agua por 175 a 185 gramos de arroz. ¿Estás cocinando arroz integral? Luego apéguese a lo siguiente: use 300 mililitros de agua por cada 175 a 185 gramos de arroz.

3. ¿No estás lavando el arroz?

En el pasado, la gente siempre solía lavar el arroz porque podría haber pequeñas rocas allí. En estos días, ese ya no es el caso. Pero el agua de su cocina puede comenzar a espumar cuando está cocinando arroz sin lavar. Esto significa que el arroz se amontonará. El arroz a menudo contiene una tonelada de almidón y es por eso que puede comenzar a hacer mucha espuma cuando lo estás cocinando. ¿Quieres evitar la espumación y la aglomeración? Lave su arroz antes de cocinarlo para deshacerse del exceso de almidón.

.4. Deja que el arroz se vaporice

Cuando el arroz haya terminado de cocinar, apague el fuego y deje el arroz en la olla de la estufa con la tapa puesta. Si el agua no se ha hervido completamente, primero drene el agua de la olla antes de dejar que el arroz se vaporice. Después de cocer al vapor, soltar el arroz con un tenedor. Esto causará un grano agradable y seco que sabrá mucho mejor que el arroz empapado que tendrá de otra manera.

5. ¿Remueves el arroz?

¡Nunca mueva el arroz cuando aún se está cocinando! Al revolver el arroz, se activa el almidón, lo que hará que el arroz quede empapado. Esta es exactamente la razón por la que el risotto necesita agitarse tanto: para asegurarse de que se vuelva agradable y cremoso. El arroz risotto es la excepción aquí, sin embargo, es mejor tocar el arroz lo menos posible cuando está en la olla.

6. No estás agregando sal

Al igual que con la pasta, debes agregar sal cuando cocines arroz. Esto evitará que el arroz sea blando. Solo una pizca por cada 180 gramos de arroz crudo es suficiente. Este poco de sal puede hacer la diferencia cuando se trata del sabor de su comida.